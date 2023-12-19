Производство яиц в фермерских хозяйствах ЯНАО упало более чем на треть

Яичная продукция в ЯНАО не производится в промышленных масштабах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В крестьянско-фермерских хозяйствах Ямала производство куриных яиц снизилось на 36,6 процента, следует из опубликованной окружным департаментом экономики оперативной информации о социально-экономическом положении в регионе. При этом ежегодно фермеры поставляют на местные рынки от 300 до 400 тысяч яиц.

«В хозяйствах всех категорий по отношению к январю-октябрю 2022 года наблюдается рост производства мяса (-4,9%), молока (+7,4%), сокращение производства яиц (-36,6%)», — указывается в документе.

В региональном департаменте агропромкомплекса поясняют: на территории округа производство яиц не носит промышленных масштабов. «В целом по году объемы производства яиц частными хозяйствами стабильны — от 300 до 400 тысяч яиц в год, а динамика показателей зависит от факторов сезонности, от количества поголовья птиц-несушек и от производственных планов фермеров», — комментируют данные статистики в окружном депАПК.

Объемы производства локальных фермерских хозяйств не оказывают влияния на формирование цен в розничных магазинах, подчеркивает собеседник. Свою продукцию хозяева подворий сбывают на местных рынках.

Ранее URA.RU сообщало, что сервисы доставки продуктов в ЯНАО добавили лимит на количество лотков с куриными яйцами. В Салехарде в сети розничных магазинов «Магнит» оказались пустыми полки для куриных яиц.