Из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Москву

Шереметьево теперь будет принимать еще несколько рейсов из Тюмени
Из Тюмени с 3 февраля запустят дополнительные рейсы в Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет осуществлять авиакомпания «Победа» в Шереметьево.
«С 3 февраля авиакомпания „Победа“ приступает к выполнению рейсов из Тюмени в Москву (Шереметьево). Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — суббота, воскресенье и понедельник», — сообщили в пресс-службе авиагавани.
Там также отметили, что ранее в Шереметьево из Тюмени приземлялись самолеты компании «Аэрофлот». «Победа» сажала свои рейсы только во Внуково.
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