21 декабря 2023

Из Тюмени запустят дополнительные рейсы в Москву

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Шереметьево теперь будет принимать еще несколько рейсов из Тюмени Фото:

Из Тюмени с 3 февраля запустят дополнительные рейсы в Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет осуществлять авиакомпания «Победа» в Шереметьево.

«С 3 февраля авиакомпания „Победа“ приступает к выполнению рейсов из Тюмени в Москву (Шереметьево). Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — суббота, воскресенье и понедельник», — сообщили в пресс-службе авиагавани.

Там также отметили, что ранее в Шереметьево из Тюмени приземлялись самолеты компании «Аэрофлот». «Победа» сажала свои рейсы только во Внуково.

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Из Тюмени с 3 февраля запустят дополнительные рейсы в Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Трансфер будет осуществлять авиакомпания «Победа» в Шереметьево. «С 3 февраля авиакомпания „Победа“ приступает к выполнению рейсов из Тюмени в Москву (Шереметьево). Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — суббота, воскресенье и понедельник», — сообщили в пресс-службе авиагавани. Там также отметили, что ранее в Шереметьево из Тюмени приземлялись самолеты компании «Аэрофлот». «Победа» сажала свои рейсы только во Внуково.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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