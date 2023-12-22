МО: над Московской областью сбили украинский беспилотник

Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Московской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Московской областью в пятницу, 22 декабря, сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили представители Минобороны.
«Около 14.40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ», —
Обновлено в 15:10 по мск: мэр Москвы Сергей Собянин в telegram-канале сообщил, что летевший к Москве беспилотник уничтожен ПВО в Подольске. Пострадавших нет.
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