22 декабря 2023

В ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП на тюменской трассе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, гибдд, дпс, видеонаблюдение
Виновником ДТП стал водитель легковушки, совершивший обгон в неположенном месте Фото:

Столкновение двух большегрузов Volvo и КАМАЗ на трассе под Заводоуковском (Тюменская область) произошло по вине водителя Mitsubishi Pajero. В областной Госавтоинспекции сообщили, что виновник ДТП обгонял Volvo и столкнулся с ним. От удара грузовик вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ.

«Предварительно, ДТП спровоцировал водитель Mitsubishi Pajero совершавший маневр обгона. Он выехал на полосу движения, где допустил столкновение с большегрузом Volvo. В результате ДТП автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной КАМАЗ», — сообщили подробности ДТП в ведомстве.

После столкновения грузовики съехали в кювет. Водитель легковушки совершал обгон на участке, где данный маневр был запрещен согласно установленным знакам. В результате ДТП погиб 46-летний водитель автомобиля КАМАЗ, а водитель Volvo получил травмы.

Столкновение двух грузовиков и легковушки на 111-м километре трассы Тюмень-Омск привело к ограничению движения на автодороге. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку в ручном режиме, организовано реверсивное движение.

После столкновения большегрузы улетели в кювет
После столкновения большегрузы улетели в кювет

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Столкновение двух большегрузов Volvo и КАМАЗ на трассе под Заводоуковском (Тюменская область) произошло по вине водителя Mitsubishi Pajero. В областной Госавтоинспекции сообщили, что виновник ДТП обгонял Volvo и столкнулся с ним. От удара грузовик вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ. «Предварительно, ДТП спровоцировал водитель Mitsubishi Pajero совершавший маневр обгона. Он выехал на полосу движения, где допустил столкновение с большегрузом Volvo. В результате ДТП автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной КАМАЗ», — сообщили подробности ДТП в ведомстве. После столкновения грузовики съехали в кювет. Водитель легковушки совершал обгон на участке, где данный маневр был запрещен согласно установленным знакам. В результате ДТП погиб 46-летний водитель автомобиля КАМАЗ, а водитель Volvo получил травмы. Столкновение двух грузовиков и легковушки на 111-м километре трассы Тюмень-Омск привело к ограничению движения на автодороге. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку в ручном режиме, организовано реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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