24 декабря 2023
23 декабря 2023

Стало известно, где можно запускать фейерверки в Салехарде

В Салехарде выделили четыре площадки для запуска новогодних фейерверков
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Салехарда могут запускать праздничные фейерверки Фото:

Запускать новогодние фейерверки в Салехарде можно будет на четырех специальных площадках города. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Салехарда.

Площадки для запуска бытовой пиротехники на территории Салехарда:

  • Центральная часть площади «Ленина», улица Республики, 72
  • Открытая местность в районе спорткомплекса, улица Обская, 9а
  • Открытая местность у памятника «Мамонт» в районе паромной переправы
  • Территория стоянки автомобилей зоны отдыха людей у воды на улице Набережная

Ранее муниципалитеты ЯНАО приняли решение отказаться от праздничных новогодних фейерверков. Данное решение принято в связи с проведением специальной военной операции.

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Запускать новогодние фейерверки в Салехарде можно будет на четырех специальных площадках города. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Салехарда. Площадки для запуска бытовой пиротехники на территории Салехарда: Ранее муниципалитеты ЯНАО приняли решение отказаться от праздничных новогодних фейерверков. Данное решение принято в связи с проведением специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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