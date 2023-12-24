Стало известно, где можно запускать фейерверки в Салехарде

Жители Салехарда могут запускать праздничные фейерверки
Запускать новогодние фейерверки в Салехарде можно будет на четырех специальных площадках города. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Салехарда.
Площадки для запуска бытовой пиротехники на территории Салехарда:
- Центральная часть площади «Ленина», улица Республики, 72
- Открытая местность в районе спорткомплекса, улица Обская, 9а
- Открытая местность у памятника «Мамонт» в районе паромной переправы
- Территория стоянки автомобилей зоны отдыха людей у воды на улице Набережная
Ранее муниципалитеты ЯНАО приняли решение отказаться от праздничных новогодних фейерверков. Данное решение принято в связи с проведением специальной военной операции.
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