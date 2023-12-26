Часть тюменцев получат пенсии досрочно

В Тюменской области части пенсионеров досрочно перечислят деньги за январь

27 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Часть пенсий за январь тюменцам перечислят уже в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменским пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, деньги за январь перечислят досрочно, в конце декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного отделения Соцфонда РФ. «Досрочная предновогодняя выплата коснется всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни с 1 по 8 января. Данные категории получат выплаты на карты 28 или 29 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Досрочные выплаты коснутся всех видов пенсий. Тем пенсионерам, которые получают деньги через почту, средства доставят по обычному графику. Почтальоны начнут разносить их на дом с 3 января, тогда же можно получать деньги в отделениях, заранее уточнив их время работы.

Тюменским пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, деньги за январь перечислят досрочно, в конце декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного отделения Соцфонда РФ. «Досрочная предновогодняя выплата коснется всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни с 1 по 8 января. Данные категории получат выплаты на карты 28 или 29 декабря», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Досрочные выплаты коснутся всех видов пенсий. Тем пенсионерам, которые получают деньги через почту, средства доставят по обычному графику. Почтальоны начнут разносить их на дом с 3 января, тогда же можно получать деньги в отделениях, заранее уточнив их время работы.