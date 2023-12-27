27 декабря 2023

Тюменские власти раскрыли число ушедших на дистант классов

В Тюменской области на дистант перевели более 190 классов
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото:

В тюменских школах на дистант перевели 192 класса. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки.

«Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что по состоянию на 26 декабря в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 192 класса», — рассказали агентству в департаменте. Отмечается, это около 1,9% от общего числа классов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Также в детских садах стали массово болеть воспитанники. По словам родителей, в одной из групп сразу 14 детей ушли на больничный.

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В тюменских школах на дистант перевели 192 класса. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. «Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что по состоянию на 26 декабря в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 192 класса», — рассказали агентству в департаменте. Отмечается, это около 1,9% от общего числа классов. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Также в детских садах стали массово болеть воспитанники. По словам родителей, в одной из групп сразу 14 детей ушли на больничный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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