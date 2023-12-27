Тюменские власти раскрыли число ушедших на дистант классов

В тюменских школах на дистант перевели 192 класса. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки.
«Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что по состоянию на 26 декабря в школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 192 класса», — рассказали агентству в департаменте. Отмечается, это около 1,9% от общего числа классов.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Также в детских садах стали массово болеть воспитанники. По словам родителей, в одной из групп сразу 14 детей ушли на больничный.
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