В ЯНАО встретили бойца СВО, демобилизованного после ранения

Герой из Тарко-Сале был тяжело ранен во время спасения товарищей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Тарко-Сале (ЯНАО) земляки встретили военнослужащего, получившего тяжелое ранение при спасении товарищей. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Андрей из Тарко-Сале в первые дни мобилизации отправился на защиту Родины в зону СВО добровольцем. Был серьезно ранен при выполнении боевого задания. Рискуя жизнью, он спас своих товарищей», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района.
Военнослужащий перенес несколько операций в военных госпиталях. Правительство ЯНАО помогло в приобретении протеза для раненого героя. Торжественную встречу героя земляки устроили на набережной.
В Тарко-Сале встретили бойца СВО, рискнувшего жизнью для спасения товарищей
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.