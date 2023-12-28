28 декабря 2023

В ЯНАО встретили бойца СВО, демобилизованного после ранения

Доброволец из ЯНАО, спасая товарищей, получил тяжелое ранение
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное вручение грамот демобилизованным студентам. Комсомольское, ДНР, Демобилизация
Герой из Тарко-Сале был тяжело ранен во время спасения товарищей Фото:
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В Тарко-Сале (ЯНАО) земляки встретили военнослужащего, получившего тяжелое ранение при спасении товарищей. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Андрей из Тарко-Сале в первые дни мобилизации отправился на защиту Родины в зону СВО добровольцем. Был серьезно ранен при выполнении боевого задания. Рискуя жизнью, он спас своих товарищей», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района.

Военнослужащий перенес несколько операций в военных госпиталях. Правительство ЯНАО помогло в приобретении протеза для раненого героя. Торжественную встречу героя земляки устроили на набережной.

В Тарко-Сале встретили бойца СВО, рискнувшего жизнью для спасения товарищей
В Тарко-Сале встретили бойца СВО, рискнувшего жизнью для спасения товарищей
Фото:

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В Тарко-Сале (ЯНАО) земляки встретили военнослужащего, получившего тяжелое ранение при спасении товарищей. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «Андрей из Тарко-Сале в первые дни мобилизации отправился на защиту Родины в зону СВО добровольцем. Был серьезно ранен при выполнении боевого задания. Рискуя жизнью, он спас своих товарищей», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района. Военнослужащий перенес несколько операций в военных госпиталях. Правительство ЯНАО помогло в приобретении протеза для раненого героя. Торжественную встречу героя земляки устроили на набережной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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