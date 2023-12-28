В ЯНАО встретили бойца СВО, демобилизованного после ранения

Доброволец из ЯНАО, спасая товарищей, получил тяжелое ранение

29 декабря 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Герой из Тарко-Сале был тяжело ранен во время спасения товарищей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тарко-Сале (ЯНАО) земляки встретили военнослужащего, получившего тяжелое ранение при спасении товарищей. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «Андрей из Тарко-Сале в первые дни мобилизации отправился на защиту Родины в зону СВО добровольцем. Был серьезно ранен при выполнении боевого задания. Рискуя жизнью, он спас своих товарищей», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района. Военнослужащий перенес несколько операций в военных госпиталях. Правительство ЯНАО помогло в приобретении протеза для раненого героя. Торжественную встречу героя земляки устроили на набережной. В Тарко-Сале встретили бойца СВО, рискнувшего жизнью для спасения товарищей Фото: telegram-канал «Пуровский район» — https://t.me/puradm/7443

В Тарко-Сале (ЯНАО) земляки встретили военнослужащего, получившего тяжелое ранение при спасении товарищей. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «Андрей из Тарко-Сале в первые дни мобилизации отправился на защиту Родины в зону СВО добровольцем. Был серьезно ранен при выполнении боевого задания. Рискуя жизнью, он спас своих товарищей», — сообщает пресс-служба администрации Пуровского района. Военнослужащий перенес несколько операций в военных госпиталях. Правительство ЯНАО помогло в приобретении протеза для раненого героя. Торжественную встречу героя земляки устроили на набережной.