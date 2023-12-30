Тюменские дети сбрасывали пакеты с водой с верхних этажей дома
В Тюмени жители ЖК «Новоантипинский» пожаловались на детей, которые с верхнего этажа дома сбрасывали на прохожих мусорные пакеты, наполненные водой. Об этом сообщили очевидцы.
«Чьи-то дети с верхних этажей чуть не поубивали прохожих. Они устроили целую бомбардировку. Швыряли мусорные пакеты, наполненные водой», — сообщили жители города в telegram-канале «Тюмень ЧП Новости ЧС ДТП». Они также дополнили, что пакеты с водой бросали на улице Беловежская, 7к2.
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