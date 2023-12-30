30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Тюмени дети бросали на прохожих пакеты с водой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские дети сбрасывали пакеты с водой с верхних этажей дома Фото:

В Тюмени жители ЖК «Новоантипинский» пожаловались на детей, которые с верхнего этажа дома сбрасывали на прохожих мусорные пакеты, наполненные водой. Об этом сообщили очевидцы.

«Чьи-то дети с верхних этажей чуть не поубивали прохожих. Они устроили целую бомбардировку. Швыряли мусорные пакеты, наполненные водой», — сообщили жители города в telegram-канале «Тюмень ЧП Новости ЧС ДТП». Они также дополнили, что пакеты с водой бросали на улице Беловежская, 7к2.

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В Тюмени жители ЖК «Новоантипинский» пожаловались на детей, которые с верхнего этажа дома сбрасывали на прохожих мусорные пакеты, наполненные водой. Об этом сообщили очевидцы. «Чьи-то дети с верхних этажей чуть не поубивали прохожих. Они устроили целую бомбардировку. Швыряли мусорные пакеты, наполненные водой», — сообщили жители города в telegram-канале «Тюмень ЧП Новости ЧС ДТП». Они также дополнили, что пакеты с водой бросали на улице Беловежская, 7к2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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