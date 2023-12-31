В Белгороде прекратилась сирена

31 декабря 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Сигнал ракетной опасности отменили спустя полчаса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram. Сирена звучала около получаса. Ранее, 30 декабря, город подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. На данный момент известно о 24 погибших, четверо из которых — дети.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram. Сирена звучала около получаса. Ранее, 30 декабря, город подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. На данный момент известно о 24 погибших, четверо из которых — дети.