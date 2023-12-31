В Белгороде прекратилась сирена

Сигнал ракетной опасности отменили спустя полчаса
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», —
Ранее, 30 декабря, город подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. На данный момент известно о 24 погибших, четверо из которых — дети.
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