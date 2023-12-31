В Белгороде прекратилась сирена

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Сигнал ракетной опасности отменили спустя полчаса Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram. Сирена звучала около получаса.

Ранее, 30 декабря, город подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. На данный момент известно о 24 погибших, четверо из которых — дети.

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Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram. Сирена звучала около получаса. Ранее, 30 декабря, город подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. На данный момент известно о 24 погибших, четверо из которых — дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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