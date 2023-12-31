В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности. Видео

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в Telegram. Ранее, 30 декабря, Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала спецоперации.

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В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в Telegram. Ранее, 30 декабря, Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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