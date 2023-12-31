Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в Telegram. Ранее, 30 декабря, Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала спецоперации.
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