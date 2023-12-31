В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности. Видео

31 декабря 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в Telegram. Ранее, 30 декабря, Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала спецоперации.

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков в Telegram. Ранее, 30 декабря, Белгород подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с начала спецоперации.