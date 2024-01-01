Россияне впервые заплатят налог на вклады

01 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Сбор коснется людей, размещавших денежные средства на банковских депозитах и счетах в 2023 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2024 году Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые может собрать налог на процентные доходы по вкладам физических лиц в банках. При этом человек должен получить процентный доход с этих вкладов, превышающий сумму, которая не облагается налогом. «ФНС в 2024 году должна впервые собрать с физических лиц налог на процентные доходы по банковским вкладам», — передает РБК. Сбор налога коснется тех людей, которые в 2023 году размещали денежные средства на банковских депозитах и счетах. При этом они должны были получить процентный доход, который превышает необлагаемую налогом сумму. Служба уточняет, что сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения. Кроме того, под налогообложение не попадут доходы, которые получены по вкладам с доходностью ниже 1%. И по тем вкладам, которые появились у клиента в качестве наследства. Можно будет не декларировать подобные доходы, кредитные организации сами направят сведения в ФНС. Ранее сообщалось, что впервые с мая 2022 года валютные депозиты россиян выросли до 27,1 миллиарда долларов. По данным Центрального банка (ЦБ) России, с 2022 года валютные депозиты постоянно уменьшались. Только в ноябре стали наблюдать изменение этой тенденции в сторону увеличения.

В 2024 году Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые может собрать налог на процентные доходы по вкладам физических лиц в банках. При этом человек должен получить процентный доход с этих вкладов, превышающий сумму, которая не облагается налогом. «ФНС в 2024 году должна впервые собрать с физических лиц налог на процентные доходы по банковским вкладам», — передает РБК. Сбор налога коснется тех людей, которые в 2023 году размещали денежные средства на банковских депозитах и счетах. При этом они должны были получить процентный доход, который превышает необлагаемую налогом сумму. Служба уточняет, что сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения. Кроме того, под налогообложение не попадут доходы, которые получены по вкладам с доходностью ниже 1%. И по тем вкладам, которые появились у клиента в качестве наследства. Можно будет не декларировать подобные доходы, кредитные организации сами направят сведения в ФНС. Ранее сообщалось, что впервые с мая 2022 года валютные депозиты россиян выросли до 27,1 миллиарда долларов. По данным Центрального банка (ЦБ) России, с 2022 года валютные депозиты постоянно уменьшались. Только в ноябре стали наблюдать изменение этой тенденции в сторону увеличения.