01 января 2024

В Тюменской области во время охоты погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье
Тюменец умер от выстрела Фото:

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) мужчина погиб во время охоты от выстрела в голову. Об этом сообщили источники.

«ЧП произошло в конце декабря, по сообщению инсайдеров, мужчина погиб от выстрела в голову. О личности погибшего нет информации», — рассказали журналисты РБК Тюмень, ссылаясь на трех не связанных друг с другом источника.

Агентство URA.RU направило запросы в СУ СК региона, а также в администрацию Нижнетавдинского района. Ответы ожидаются.

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В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) мужчина погиб во время охоты от выстрела в голову. Об этом сообщили источники. «ЧП произошло в конце декабря, по сообщению инсайдеров, мужчина погиб от выстрела в голову. О личности погибшего нет информации», — рассказали журналисты РБК Тюмень, ссылаясь на трех не связанных друг с другом источника. Агентство URA.RU направило запросы в СУ СК региона, а также в администрацию Нижнетавдинского района. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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