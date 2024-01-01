В Тюменской области во время охоты погиб мужчина

Тюменец умер от выстрела
В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) мужчина погиб во время охоты от выстрела в голову. Об этом сообщили источники.
«ЧП произошло в конце декабря, по сообщению инсайдеров, мужчина погиб от выстрела в голову. О личности погибшего нет информации», — рассказали журналисты РБК Тюмень, ссылаясь на трех не связанных друг с другом источника.
Агентство URA.RU направило запросы в СУ СК региона, а также в администрацию Нижнетавдинского района. Ответы ожидаются.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.