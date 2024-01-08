Родителей учащихся самой большой школы в ЯНАО не пропускают в учебное заведение

В Новом Уренгое (ЯНАО) родителей школьников не пропускают на территорию Арктического лицея. Горожанка сообщила в telegram, что для родственников учеников не были подготовлены пропуска в образовательное учреждение.
«Новая школа в Новом Уренгое, микрорайон Славянский, попасть родителям в школу невозможно, мало того сейчас даже калитки все будут закрыты! Безопасность безопасностью, но родители тоже должны заходить в школу без проблем. Почему такое отношение? Если есть пропускная система на входах, пусть делают и для родителей. На улице зима, а связь ужасная рядом с лицеем, точнее вообще нет», — написала Мария в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
В городском департаменте образования сообщили, что родители могут посещать школу при условии соблюдения правил внутреннего распорядка с учетом пропускного режима и установленного времени для общения с педагогами и руководством. «В школу можно пройти, заранее созвонившись с классным руководителем или позвонив в приемную, а потом предъявив на пункте охраны документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о жалобах студентов колледжа ЯНАО, которые не могут попасть на занятия из-за отсутствия студенческих билетов. Кроме того, по словам учащихся, в образовательном учреждении не было утверждено учебное расписание.
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