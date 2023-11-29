Студенты не могут попасть на учебу после объединения колледжей в ЯНАО

В Салехарде студентов не пропускают в образовательное учреждение без пропусков

На Ямале учащимся не выдали студенческие билеты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В объеденных образовательных учреждениях ЯМК и ЯПАТ в Салехарде (ЯНАО) учащимся до сих пор не выдали студенческие билеты, из-за этого им не удается попасть на занятия. Студенты рассказали в социальной сети «ВКонтакте», что в учреждении сохраняется проблема с учебным расписанием.

«Просто кошмар, учимся как попало то с 14:00 то с 8:00 и по пять пар. Уже конец ноября, а у нас нет студенческих билетов. У ЯМК есть студенческие с фотографией, а у нас временные, простая бумажка, охранники не пропускают внутрь», — написала Елена Торопова в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие согласились с девушкой, рассказав, что о переносе времени начала занятий сообщают несвоевременно. «Студенты ЯПАТ до сих пор без студенческого и без пропуска. Утром в 8:00 меняют расписание и начинают обзванивать», — поделилась Наталья Марчук. «Расписание меняют каждые 5 минут. Ложишься спать, зная, что учишься с 12:00, а просыпаешься от кучи сообщений, потому что неожиданно поменяли расписание на 8:00», — написала Di Nikolaevna.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в окружной департамент образования и руководству ямальского многопрофильного колледжа. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщило об объединении колледжа и техникума в Салехарде (ЯНАО). Власти округа обещали построить новый кампус, в который войдут все отделения ЯМК и ЯПАТ.