10 января 2024

Ледовый скульптор из ЯНАО покорил мировой фестиваль в Китае. Фото

Житель Тарко-Сале стал одним из лучших мастеров в конкурсе ледовых скульптур
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Пермь, ледовая скульптура
Скульптор из Тарко-Сале принял участие в международном фестивале в Китае Фото:

Мастер ледовых скульптур из Тарко-Сале (ЯНАО) занял второе место на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

«Команда из России, в состав которой вошел таркосалинский мастер, заняла второе место на крупном ледовом фестивале в Китае. Свои таланты команда с участием пуровского мастера Сергея Ледкова показала на фестивале снега и льда в Харбине», — говорится в сообщении.

Снежная фигура по мотивам северных легенд
Снежная фигура по мотивам северных легенд
Фото:

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Мастер ледовых скульптур из Тарко-Сале (ЯНАО) занял второе место на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района. «Команда из России, в состав которой вошел таркосалинский мастер, заняла второе место на крупном ледовом фестивале в Китае. Свои таланты команда с участием пуровского мастера Сергея Ледкова показала на фестивале снега и льда в Харбине», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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