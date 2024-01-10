Ледовый скульптор из ЯНАО покорил мировой фестиваль в Китае. Фото

Житель Тарко-Сале стал одним из лучших мастеров в конкурсе ледовых скульптур

11 января 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Скульптор из Тарко-Сале принял участие в международном фестивале в Китае Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Мастер ледовых скульптур из Тарко-Сале (ЯНАО) занял второе место на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района. «Команда из России, в состав которой вошел таркосалинский мастер, заняла второе место на крупном ледовом фестивале в Китае. Свои таланты команда с участием пуровского мастера Сергея Ледкова показала на фестивале снега и льда в Харбине», — говорится в сообщении. Снежная фигура по мотивам северных легенд Фото: telegram-канал «сЛУЧилось»

Мастер ледовых скульптур из Тарко-Сале (ЯНАО) занял второе место на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района. «Команда из России, в состав которой вошел таркосалинский мастер, заняла второе место на крупном ледовом фестивале в Китае. Свои таланты команда с участием пуровского мастера Сергея Ледкова показала на фестивале снега и льда в Харбине», — говорится в сообщении.