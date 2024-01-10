Скульптор из Тарко-Сале принял участие в международном фестивале в Китае
Мастер ледовых скульптур из Тарко-Сале (ЯНАО) занял второе место на Харбинском международном фестивале снежных и ледяных скульптур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.
«Команда из России, в состав которой вошел таркосалинский мастер, заняла второе место на крупном ледовом фестивале в Китае. Свои таланты команда с участием пуровского мастера Сергея Ледкова показала на фестивале снега и льда в Харбине», — говорится в сообщении.
Снежная фигура по мотивам северных легенд
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