В Сургуте начали штрафовать коммунальщиков за плохую уборку снега на улицах

13 января 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Только 60% участков Сургута в начале недели были в нормативном состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В праздничные дни коммунальщики Сургута (ХМАО) плохо справились с уборкой снега в условиях обильных снегопадов — зафиксированы недоработки. За некачественно выполненную работу теперь их будут штрафовать, рассказал глава города Андрей Филатов. «Начало года показало, что большинство подрядчиков плохо справились в праздничные дни с уборкой снега в условиях обильных снегопадов. Фиксируем недоработки. <…> За некачественную работу теперь штрафуем, но, как показывает практика, даже деньги и публичная ответственность — не для всех достаточная мотивация», — написал Филатов в своем telegram-канале. Также он рассказал, что только 60% участков города в начале недели были в нормативном состоянии. Подрядчик, на участок которого было много жалоб уже оштрафован, а часть его объемов — улицы Лермонтова и Чехова будут переданы на содержание другим организациям, которые более успешно справились со своей работой в новом году. Снегоуборочная техника все еще работает в круглосуточном режиме. В городах ХМАО 30 декабря выпало 90% месячной нормы осадков. Люди жаловались на заснеженные дороги, а мэрии городов запускали снегоуборочную технику в круглосуточном режиме.

В праздничные дни коммунальщики Сургута (ХМАО) плохо справились с уборкой снега в условиях обильных снегопадов — зафиксированы недоработки. За некачественно выполненную работу теперь их будут штрафовать, рассказал глава города Андрей Филатов. «Начало года показало, что большинство подрядчиков плохо справились в праздничные дни с уборкой снега в условиях обильных снегопадов. Фиксируем недоработки. <…> За некачественную работу теперь штрафуем, но, как показывает практика, даже деньги и публичная ответственность — не для всех достаточная мотивация», — написал Филатов в своем telegram-канале. Также он рассказал, что только 60% участков города в начале недели были в нормативном состоянии. Подрядчик, на участок которого было много жалоб уже оштрафован, а часть его объемов — улицы Лермонтова и Чехова будут переданы на содержание другим организациям, которые более успешно справились со своей работой в новом году. Снегоуборочная техника все еще работает в круглосуточном режиме. В городах ХМАО 30 декабря выпало 90% месячной нормы осадков. Люди жаловались на заснеженные дороги, а мэрии городов запускали снегоуборочную технику в круглосуточном режиме.