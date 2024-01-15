Instasamka призналась, что подстроила скандал с визажистами ради шумихи в СМИ

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Макияж. Студия красоты Play. Екатеринбург
Певица рассказала, что сфабриковала скандал ради упоминания в СМИ Фото:

Певица из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (Дарья Зотеева) заявила, что специально устроила скандал с визажистами в 2021 году ради хайпа в СМИ. Об этом она сообщила в своей официальной группе соцсети «ВКонтакте».

«Выгон визажистов был спланирован. Я выкинула кисточки в подъезд, потом я собирала их вместе с девочками. <…> Я понимала, что это будет бешеный инфоповод, который разнесется по всем каналам. У нас [с визажистами] не было никаких скандалов», — написала Дарья Зотеева на своей официальной странице.

Также Зотеева поблагодарила визажистов за участие в сфабрикованном конфликте. Ранее URA.RU писало о том, что Instasamka готовит новый проект с продюсером Максимом Фадеевым.

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Певица из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (Дарья Зотеева) заявила, что специально устроила скандал с визажистами в 2021 году ради хайпа в СМИ. Об этом она сообщила в своей официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Выгон визажистов был спланирован. Я выкинула кисточки в подъезд, потом я собирала их вместе с девочками. <…> Я понимала, что это будет бешеный инфоповод, который разнесется по всем каналам. У нас [с визажистами] не было никаких скандалов», — написала Дарья Зотеева на своей официальной странице. Также Зотеева поблагодарила визажистов за участие в сфабрикованном конфликте. Ранее URA.RU писало о том, что Instasamka готовит новый проект с продюсером Максимом Фадеевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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