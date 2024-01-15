15 января 2024

Тюменцы стали совершать больше особо тяжких преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
Жителей стали чаще наказывать за незаконный сбыт наркотиков и налоговые правонарушения Фото:

В Тюменской области за год выросло число особо тяжких преступлений. Жителей стали чаще наказывать за незаконный сбыт наркотиков и налоговые правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В 2023 году совершено более 24,5 тысяч преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,0%. Наблюдается рост особо тяжких преступлений на 27,5%, в основном за счет увеличения на 26,9% выявленных незаконных сбытов наркотиков. Больше на 5,8% выявлено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

За год выросло число преступлений, совершенных иностранцами, а также ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека. Но в регионе стало меньше убийств, посягательств и совершенных детьми и подростками правонарушений.

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В Тюменской области за год выросло число особо тяжких преступлений. Жителей стали чаще наказывать за незаконный сбыт наркотиков и налоговые правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В 2023 году совершено более 24,5 тысяч преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,0%. Наблюдается рост особо тяжких преступлений на 27,5%, в основном за счет увеличения на 26,9% выявленных незаконных сбытов наркотиков. Больше на 5,8% выявлено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — рассказали в пресс-службе ведомства. За год выросло число преступлений, совершенных иностранцами, а также ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека. Но в регионе стало меньше убийств, посягательств и совершенных детьми и подростками правонарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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