Тюменцы стали совершать больше особо тяжких преступлений

16 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Жителей стали чаще наказывать за незаконный сбыт наркотиков и налоговые правонарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области за год выросло число особо тяжких преступлений. Жителей стали чаще наказывать за незаконный сбыт наркотиков и налоговые правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В 2023 году совершено более 24,5 тысяч преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,0%. Наблюдается рост особо тяжких преступлений на 27,5%, в основном за счет увеличения на 26,9% выявленных незаконных сбытов наркотиков. Больше на 5,8% выявлено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — рассказали в пресс-службе ведомства. За год выросло число преступлений, совершенных иностранцами, а также ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека. Но в регионе стало меньше убийств, посягательств и совершенных детьми и подростками правонарушений.

В Тюменской области за год выросло число особо тяжких преступлений. Жителей стали чаще наказывать за незаконный сбыт наркотиков и налоговые правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В 2023 году совершено более 24,5 тысяч преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,0%. Наблюдается рост особо тяжких преступлений на 27,5%, в основном за счет увеличения на 26,9% выявленных незаконных сбытов наркотиков. Больше на 5,8% выявлено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — рассказали в пресс-службе ведомства. За год выросло число преступлений, совершенных иностранцами, а также ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека. Но в регионе стало меньше убийств, посягательств и совершенных детьми и подростками правонарушений.