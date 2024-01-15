Тюменцы стали совершать больше особо тяжких преступлений

В Тюменской области за год выросло число особо тяжких преступлений. Жителей стали чаще наказывать за незаконный сбыт наркотиков и налоговые правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В 2023 году совершено более 24,5 тысяч преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,0%. Наблюдается рост особо тяжких преступлений на 27,5%, в основном за счет увеличения на 26,9% выявленных незаконных сбытов наркотиков. Больше на 5,8% выявлено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — рассказали в пресс-службе ведомства.
За год выросло число преступлений, совершенных иностранцами, а также ДТП, повлекших по неосторожности смерть человека. Но в регионе стало меньше убийств, посягательств и совершенных детьми и подростками правонарушений.
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