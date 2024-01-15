Боец СВО из Салехарда передал экспонаты с фронта в музей полиции

В Салехарде капитан милиции в отставке поделился с полицейскими боевым опытом

16 января 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Ветеран СВО передал трофеи в музей полиции Салехарда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) капитан милиции в отставке Алексей Дегтярев поделился с коллегами боевым опытом, полученном в ходе специальной военной операции и передал боевые трофеи в музей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Прибывший в отпуск участник СВО Алексей Дегтярев посетил салехардский отдел полиции. В ходе встречи капитан милиции в отставке рассказал коллегам о своей службе в зоне СВО, после чего посетил комнату истории отдела и передал несколько экспонатов, найденных на месте боевых действий, для новой экспозиции», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Алексей Дегтярев проходил службу в отделе полиции Салехарда с 1998 по 2005 годы, еще год прослужил в окружном УМВД. Связь с коллегами не терял, а прибыв в отпуск из зоны СВО решил поделиться с полицейскими боевым опытом. Ранее URA.RU рассказало о визите в Салехард Героя России Евгения Супакова. Он почтил память погибших защитников Отечества и встретился с губернатором округа Дмитрием Артюховым.

В Салехарде (ЯНАО) капитан милиции в отставке Алексей Дегтярев поделился с коллегами боевым опытом, полученном в ходе специальной военной операции и передал боевые трофеи в музей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Прибывший в отпуск участник СВО Алексей Дегтярев посетил салехардский отдел полиции. В ходе встречи капитан милиции в отставке рассказал коллегам о своей службе в зоне СВО, после чего посетил комнату истории отдела и передал несколько экспонатов, найденных на месте боевых действий, для новой экспозиции», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Алексей Дегтярев проходил службу в отделе полиции Салехарда с 1998 по 2005 годы, еще год прослужил в окружном УМВД. Связь с коллегами не терял, а прибыв в отпуск из зоны СВО решил поделиться с полицейскими боевым опытом. Ранее URA.RU рассказало о визите в Салехард Героя России Евгения Супакова. Он почтил память погибших защитников Отечества и встретился с губернатором округа Дмитрием Артюховым.