15 января 2024

Боец СВО из Салехарда передал экспонаты с фронта в музей полиции

В Салехарде капитан милиции в отставке поделился с полицейскими боевым опытом
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Ветеран СВО передал трофеи в музей полиции Салехарда Фото:

В Салехарде (ЯНАО) капитан милиции в отставке Алексей Дегтярев поделился с коллегами боевым опытом, полученном в ходе специальной военной операции и передал боевые трофеи в музей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«Прибывший в отпуск участник СВО Алексей Дегтярев посетил салехардский отдел полиции. В ходе встречи капитан милиции в отставке рассказал коллегам о своей службе в зоне СВО, после чего посетил комнату истории отдела и передал несколько экспонатов, найденных на месте боевых действий, для новой экспозиции», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Алексей Дегтярев проходил службу в отделе полиции Салехарда с 1998 по 2005 годы, еще год прослужил в окружном УМВД. Связь с коллегами не терял, а прибыв в отпуск из зоны СВО решил поделиться с полицейскими боевым опытом.

Ранее URA.RU рассказало о визите в Салехард Героя России Евгения Супакова. Он почтил память погибших защитников Отечества и встретился с губернатором округа Дмитрием Артюховым.

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В Салехарде (ЯНАО) капитан милиции в отставке Алексей Дегтярев поделился с коллегами боевым опытом, полученном в ходе специальной военной операции и передал боевые трофеи в музей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Прибывший в отпуск участник СВО Алексей Дегтярев посетил салехардский отдел полиции. В ходе встречи капитан милиции в отставке рассказал коллегам о своей службе в зоне СВО, после чего посетил комнату истории отдела и передал несколько экспонатов, найденных на месте боевых действий, для новой экспозиции», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Алексей Дегтярев проходил службу в отделе полиции Салехарда с 1998 по 2005 годы, еще год прослужил в окружном УМВД. Связь с коллегами не терял, а прибыв в отпуск из зоны СВО решил поделиться с полицейскими боевым опытом. Ранее URA.RU рассказало о визите в Салехард Героя России Евгения Супакова. Он почтил память погибших защитников Отечества и встретился с губернатором округа Дмитрием Артюховым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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