Боец СВО из Салехарда передал экспонаты с фронта в музей полиции

В Салехарде (ЯНАО) капитан милиции в отставке Алексей Дегтярев поделился с коллегами боевым опытом, полученном в ходе специальной военной операции и передал боевые трофеи в музей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«Прибывший в отпуск участник СВО Алексей Дегтярев посетил салехардский отдел полиции. В ходе встречи капитан милиции в отставке рассказал коллегам о своей службе в зоне СВО, после чего посетил комнату истории отдела и передал несколько экспонатов, найденных на месте боевых действий, для новой экспозиции», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Алексей Дегтярев проходил службу в отделе полиции Салехарда с 1998 по 2005 годы, еще год прослужил в окружном УМВД. Связь с коллегами не терял, а прибыв в отпуск из зоны СВО решил поделиться с полицейскими боевым опытом.
Ранее URA.RU рассказало о визите в Салехард Героя России Евгения Супакова. Он почтил память погибших защитников Отечества и встретился с губернатором округа Дмитрием Артюховым.
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