Сбежавший экс-депутат ГД Петров скрывал доходы от бизнеса «Рольф»

17 января 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Сергей Петров находится в международном розыске за вывод крупных денежных сумм за рубеж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, будучи депутатом Госдумы. При этом сами компании были «инструментом» для совершения коррупционных правонарушений. Это стало основанием, по которым Генпрокуратура рассчитывает обратить в доход государства группу компаний (ГК) «Рольф». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Как показала проверка, Петров, будучи депутатом Госдумы в 2007—2016 годах, владел и нелегально руководил группой компаний «Рольф», — сказал собеседник агентству РИА Новости. При этом, будучи народным избранником, Петров не мог заниматься предпринимательской деятельностью. Однако он распределял часть доходов от своего бизнеса между родственниками, а доходы от ГК «Рольф» не декларировал. По версии следствия, для того, чтобы скрыть бизнес, он фиктивно переоформил его на своего сына. Несмотря на это, Петров продолжал помогать развитию группы благодаря занимаемой должности и административному ресурсу. Гражданин Австрии и основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров обрел общероссийскую известность после возбуждения дела о незаконном выводе капиталов из РФ. Ему заочно предъявили обвинение в тяжком преступлении и объявили в международный розыск, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передачи акции автомобильного дилера, однако основатель компании назвал передачу акций «правовым беспределом». Суд в Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к Петрову о взыскании активов в пользу государства. Позже стало известно, что новым гендиректором стал Алексей Гуляев, который когда-то занимал руководящую должность в компании «Авилон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров незаконно занимался бизнесом, будучи депутатом Госдумы. При этом сами компании были «инструментом» для совершения коррупционных правонарушений. Это стало основанием, по которым Генпрокуратура рассчитывает обратить в доход государства группу компаний (ГК) «Рольф». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Как показала проверка, Петров, будучи депутатом Госдумы в 2007—2016 годах, владел и нелегально руководил группой компаний «Рольф», — сказал собеседник агентству РИА Новости. При этом, будучи народным избранником, Петров не мог заниматься предпринимательской деятельностью. Однако он распределял часть доходов от своего бизнеса между родственниками, а доходы от ГК «Рольф» не декларировал. По версии следствия, для того, чтобы скрыть бизнес, он фиктивно переоформил его на своего сына. Несмотря на это, Петров продолжал помогать развитию группы благодаря занимаемой должности и административному ресурсу. Гражданин Австрии и основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров обрел общероссийскую известность после возбуждения дела о незаконном выводе капиталов из РФ. Ему заочно предъявили обвинение в тяжком преступлении и объявили в международный розыск, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передачи акции автомобильного дилера, однако основатель компании назвал передачу акций «правовым беспределом». Суд в Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к Петрову о взыскании активов в пользу государства. Позже стало известно, что новым гендиректором стал Алексей Гуляев, который когда-то занимал руководящую должность в компании «Авилон».