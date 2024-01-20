Губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалил организацию празднования Крещения в Частоозерье. Реакция главы региона опубликована в Telegram.
«Молодцы земляки», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. К сообщению приложены фотографии ледяного храма и снежных фигур у крещенской купели в Частоозерье.
Главным организатором традиционного православного праздника выступило руководство мясоперерабатывающего завода «Велес». Ледяной храм в этом году перенесли на озере Поддувальном. Рядом разметили парковку, купель оборудовали раздевалкой и удобным спуском. Гостей и паломников развлекали концертом рок-группы «Черный кофе» и выступлением артистов вокального коллектива Doros. Позже был проведен молебен, крестный ход и освещение купели.
В канун Крещения Шумков напомнил своим коллегам, что федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. После праздника глава региона распорядился передать часть икон из музеев Курганской области в местные храмы.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалил организацию празднования Крещения в Частоозерье. Реакция главы региона опубликована в Telegram. «Молодцы земляки», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. К сообщению приложены фотографии ледяного храма и снежных фигур у крещенской купели в Частоозерье. Главным организатором традиционного православного праздника выступило руководство мясоперерабатывающего завода «Велес». Ледяной храм в этом году перенесли на озере Поддувальном. Рядом разметили парковку, купель оборудовали раздевалкой и удобным спуском. Гостей и паломников развлекали концертом рок-группы «Черный кофе» и выступлением артистов вокального коллектива Doros. Позже был проведен молебен, крестный ход и освещение купели. В канун Крещения Шумков напомнил своим коллегам, что федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. После праздника глава региона распорядился передать часть икон из музеев Курганской области в местные храмы.