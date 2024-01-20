20 января 2024
19 января 2024

Губернатор Шумков похвалил земляков за проведение Крещения в Частоозерье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, купель, крещение, мужчина, купание
Крещенскую купель построили на озере с трехметровой глубиной (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалил организацию празднования Крещения в Частоозерье. Реакция главы региона опубликована в Telegram.

«Молодцы земляки», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. К сообщению приложены фотографии ледяного храма и снежных фигур у крещенской купели в Частоозерье.

Главным организатором традиционного православного праздника выступило руководство мясоперерабатывающего завода «Велес». Ледяной храм в этом году перенесли на озере Поддувальном. Рядом разметили парковку, купель оборудовали раздевалкой и удобным спуском. Гостей и паломников развлекали концертом рок-группы «Черный кофе» и выступлением артистов вокального коллектива Doros. Позже был проведен молебен, крестный ход и освещение купели.

В канун Крещения Шумков напомнил своим коллегам, что федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. После праздника глава региона распорядился передать часть икон из музеев Курганской области в местные храмы.

На озере установили ледяной храм
На озере установили ледяной храм
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Рядом с купелью установили тематические снежные фигуры
Рядом с купелью установили тематические снежные фигуры
Фото:
Для гостей праздника построили удобный спуск
Для гостей праздника построили удобный спуск
Фото:
Местные жители отмечали, что новое место им нравится больше
Местные жители отмечали, что новое место им нравится больше
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалил организацию празднования Крещения в Частоозерье. Реакция главы региона опубликована в Telegram. «Молодцы земляки», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. К сообщению приложены фотографии ледяного храма и снежных фигур у крещенской купели в Частоозерье. Главным организатором традиционного православного праздника выступило руководство мясоперерабатывающего завода «Велес». Ледяной храм в этом году перенесли на озере Поддувальном. Рядом разметили парковку, купель оборудовали раздевалкой и удобным спуском. Гостей и паломников развлекали концертом рок-группы «Черный кофе» и выступлением артистов вокального коллектива Doros. Позже был проведен молебен, крестный ход и освещение купели. В канун Крещения Шумков напомнил своим коллегам, что федеральный закон запрещают госслужащим колядовать и гадать на Святки. После праздника глава региона распорядился передать часть икон из музеев Курганской области в местные храмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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