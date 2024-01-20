20 января 2024
19 января 2024

Тюменцы пожаловались на запах гари из ресторана рядом со школой искусств

© Служба новостей «URA.RU»
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До Нового года и после. Тюмень, снег, зима, автостоянка, вид города, тюмень, виды тюмени
Из-за запаха гари из нового ресторана около тюменской школы искусств у детей и сотрудников ухудшается самочувствие Фото:

Родители учеников тюменской школы искусств имени Знаменского на улице Республики пожаловались на запах гари из нового ресторана «Горячий цех». По их словам, из-за едкого запаха у детей и сотрудников наблюдаются головные боли, а у некоторых ухудшалось самочувствие настолько, что приходилось вызывать скорую помощь.

«По соседству открывается ресторан „Горячий цех“. <…> Запах никуда не рассеивается, а затягивается в школу. Невозможно открыть окна в танцевальном зале, чтобы проветрить. <…> Если долго находится в школе, появляется привкус горечи во рту. Недавно одной из родительниц стало плохо по дороге домой. Сотрудники ДПС оказали ей первую медицинскую помощь. Дома ей пришлось вызвать неотложку», — рассказала 72.RU одна из родительниц.

«Горячий цех» открывается на улице Республики, 42. Заведение будет готовить мясные блюда на открытом огне на виду у гостей. Главным блюдом ресторана станет брискет — еда американской кухни, которая коптится 16 часов в 16 специях на ольховой щепе.

URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ ожидается. До самого ресторана на момент публикации дозвониться не удалось.

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Родители учеников тюменской школы искусств имени Знаменского на улице Республики пожаловались на запах гари из нового ресторана «Горячий цех». По их словам, из-за едкого запаха у детей и сотрудников наблюдаются головные боли, а у некоторых ухудшалось самочувствие настолько, что приходилось вызывать скорую помощь. «По соседству открывается ресторан „Горячий цех“. <…> Запах никуда не рассеивается, а затягивается в школу. Невозможно открыть окна в танцевальном зале, чтобы проветрить. <…> Если долго находится в школе, появляется привкус горечи во рту. Недавно одной из родительниц стало плохо по дороге домой. Сотрудники ДПС оказали ей первую медицинскую помощь. Дома ей пришлось вызвать неотложку», — рассказала 72.RU одна из родительниц. «Горячий цех» открывается на улице Республики, 42. Заведение будет готовить мясные блюда на открытом огне на виду у гостей. Главным блюдом ресторана станет брискет — еда американской кухни, которая коптится 16 часов в 16 специях на ольховой щепе. URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ ожидается. До самого ресторана на момент публикации дозвониться не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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