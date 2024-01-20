Тюменцы пожаловались на запах гари из ресторана рядом со школой искусств

Родители учеников тюменской школы искусств имени Знаменского на улице Республики пожаловались на запах гари из нового ресторана «Горячий цех». По их словам, из-за едкого запаха у детей и сотрудников наблюдаются головные боли, а у некоторых ухудшалось самочувствие настолько, что приходилось вызывать скорую помощь.
«По соседству открывается ресторан „Горячий цех“. <…> Запах никуда не рассеивается, а затягивается в школу. Невозможно открыть окна в танцевальном зале, чтобы проветрить. <…> Если долго находится в школе, появляется привкус горечи во рту. Недавно одной из родительниц стало плохо по дороге домой. Сотрудники ДПС оказали ей первую медицинскую помощь. Дома ей пришлось вызвать неотложку», — рассказала 72.RU одна из родительниц.
«Горячий цех» открывается на улице Республики, 42. Заведение будет готовить мясные блюда на открытом огне на виду у гостей. Главным блюдом ресторана станет брискет — еда американской кухни, которая коптится 16 часов в 16 специях на ольховой щепе.
URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ ожидается. До самого ресторана на момент публикации дозвониться не удалось.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.