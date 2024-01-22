В тюменской школьной столовой завелся грызун. Видео

23 января 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

На видео в столовой возле раковин пробегал грызун Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени в столовой школы №15 ученики увидели мышь. Видео с грызуном опубликовано в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В столовой школа N15 корпус 2 была замечена мышь», — написали в соцсетях. К посту приложено видео, на котором в помещении возле раковин пробегал грызун. В городском департаменте образования агентству сообщили, что в школе ранее проводилась дератизация, следующая запланирована на 23 и 24 января. «Дата последней такой обработки — 15 января 2024 года. В рамках заключенного договора по графику проведение профилактического обследования сотрудниками специализированной организации в первом и втором корпусах школы запланировано на 23 и 24 января», — рассказали в департаменте.

В Тюмени в столовой школы №15 ученики увидели мышь. Видео с грызуном опубликовано в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В столовой школа N15 корпус 2 была замечена мышь», — написали в соцсетях. К посту приложено видео, на котором в помещении возле раковин пробегал грызун. В городском департаменте образования агентству сообщили, что в школе ранее проводилась дератизация, следующая запланирована на 23 и 24 января. «Дата последней такой обработки — 15 января 2024 года. В рамках заключенного договора по графику проведение профилактического обследования сотрудниками специализированной организации в первом и втором корпусах школы запланировано на 23 и 24 января», — рассказали в департаменте.