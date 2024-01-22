22 января 2024

В тюменской школьной столовой завелся грызун. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
На видео в столовой возле раковин пробегал грызун Фото:

В Тюмени в столовой школы №15 ученики увидели мышь. Видео с грызуном опубликовано в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В столовой школа N15 корпус 2 была замечена мышь», — написали в соцсетях. К посту приложено видео, на котором в помещении возле раковин пробегал грызун.

В городском департаменте образования агентству сообщили, что в школе ранее проводилась дератизация, следующая запланирована на 23 и 24 января. «Дата последней такой обработки — 15 января 2024 года. В рамках заключенного договора по графику проведение профилактического обследования сотрудниками специализированной организации в первом и втором корпусах школы запланировано на 23 и 24 января», — рассказали в департаменте.

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В Тюмени в столовой школы №15 ученики увидели мышь. Видео с грызуном опубликовано в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В столовой школа N15 корпус 2 была замечена мышь», — написали в соцсетях. К посту приложено видео, на котором в помещении возле раковин пробегал грызун. В городском департаменте образования агентству сообщили, что в школе ранее проводилась дератизация, следующая запланирована на 23 и 24 января. «Дата последней такой обработки — 15 января 2024 года. В рамках заключенного договора по графику проведение профилактического обследования сотрудниками специализированной организации в первом и втором корпусах школы запланировано на 23 и 24 января», — рассказали в департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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