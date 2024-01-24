Как и где в Тюмени отметить День студента

В Тюмени для студентов проведут эстафету на катке

Тюменские студенты в свой праздник увидят театральные и кинопремьеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 25 января День студента (и Татьянин день) отметят премьерными спектаклями и эстафетами на катке. Редакция URA.RU собрала самые интересные культурные и спортивные события, которые пройдут в столице региона.

Кино

Биографический фильм о романе Присциллы с Элвисом Пресли. Режиссер София Коппола — мастер гротеска в этой картине не изменила своей традиции. В Тюмени премьера фильма «Присцилла: Элвис и я» пройдет 25 января.

В праздник состоится еще одна нашумевшая премьера по роману классика Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В этом фильме, помимо прочего, особенно удивит актерский состав — Александр Яценко, Евгений Цыганов и Алексей Гуськов.

Спектакли

Тюменские студенты в свой день примут участие в интерактивном спектакле от команды Choice club в МТЦ «Космос». Зрители спектакля сами влияют на судьбу героев, которые втянуты в любовный треугольник.

Театральная премьера по известному роману Анны Франк пройдет в Тюмени 25 января. Постановку «Дневник Анны Франк» о судьбе юной девушки зрители увидят на сцене драматического театра.

Концерты

Концертом единственного в Тюменской области коллектива, играющего аргентинское танго, поздравят студентов в арт-кафе Тюменского драмтеатра. В программе группы Bandoneon Band как классические произведения, так и современные авторские аранжировки.

Катки

Тюменские студенты в свой праздник примут участие в зимней эстафете на катке у мультицентра «Контора пароходства». Организаторы обещают интересные розыгрыши и викторины.