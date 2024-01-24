24 января 2024

В Тобольске назовут лучшие ТОСы

Администрация Тоболська определит лучший орган территориального самоуправления
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, панорама, панорама города, нижний город, подгора
В администрации оценят активность, ответственность и организованность тоболяков Фото:

В Тобольске назовут районы, в которых работают лучшие органы территориального общественного самоуправления. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба администрация города.

«1 февраля в Тобольске стартуют два открытых публичных конкурса — на „Лучшее территориальное общественное самоуправление городского округа город Тобольск“ и „Лучший активист территориального общественного самоуправления городского округа город Тобольск“. Прием заявок продлится до 29 марта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что помимо самих Территориальных общественных самоуправлений принять участие в конкурсе смогут быть отдельные его участники. Итоги конкурса подведут 10 апреля.

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В Тобольске назовут районы, в которых работают лучшие органы территориального общественного самоуправления. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба администрация города. «1 февраля в Тобольске стартуют два открытых публичных конкурса — на „Лучшее территориальное общественное самоуправление городского округа город Тобольск“ и „Лучший активист территориального общественного самоуправления городского округа город Тобольск“. Прием заявок продлится до 29 марта», — говорится в сообщении. Сообщается, что помимо самих Территориальных общественных самоуправлений принять участие в конкурсе смогут быть отдельные его участники. Итоги конкурса подведут 10 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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