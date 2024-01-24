В Тобольске назовут лучшие ТОСы

Администрация Тоболська определит лучший орган территориального самоуправления

В администрации оценят активность, ответственность и организованность тоболяков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске назовут районы, в которых работают лучшие органы территориального общественного самоуправления. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба администрация города.

«1 февраля в Тобольске стартуют два открытых публичных конкурса — на „Лучшее территориальное общественное самоуправление городского округа город Тобольск“ и „Лучший активист территориального общественного самоуправления городского округа город Тобольск“. Прием заявок продлится до 29 марта», — говорится в сообщении.

Сообщается, что помимо самих Территориальных общественных самоуправлений принять участие в конкурсе смогут быть отдельные его участники. Итоги конкурса подведут 10 апреля.