В Тобольске назовут лучшие ТОСы

В Тобольске назовут районы, в которых работают лучшие органы территориального общественного самоуправления. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба администрация города.
«1 февраля в Тобольске стартуют два открытых публичных конкурса — на „Лучшее территориальное общественное самоуправление городского округа город Тобольск“ и „Лучший активист территориального общественного самоуправления городского округа город Тобольск“. Прием заявок продлится до 29 марта», — говорится в сообщении.
Сообщается, что помимо самих Территориальных общественных самоуправлений принять участие в конкурсе смогут быть отдельные его участники. Итоги конкурса подведут 10 апреля.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.