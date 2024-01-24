24 января 2024

В Крупной энергетической компании Тюмени назначили нового директора

Генеральным директором «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Александра Моора в Салехард. 5 сентября 2018г, россети, электричество
Предыдущий руководитель компании получил срок за многомиллионные взятки Фото:

Новым генеральным директором АО «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба предприятия.

«Совет директоров АО „Россети Тюмень“ избрал Елену Бакланову новым генеральным директором компании с 25 января 2024 года. Высокий профессионализм Елены Баклановой будет способствовать эффективному решению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Известно, что Бакланова работает в энергетике более 15 лет, а в 2019 году возглавила департамент капитального строительства тюменских «Россетей». В 2022 году стала заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности компании. Позже эту работу совмещала с обязанностями заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг.

Ранее URA.RU рассказало, что предшественник Баклановой Павел Михайлов, который исполнял обязанности директора АО «Россети Тюмень», получил срок за многомилионные взятки. Также уголовные дела заведены в отношении других топ-менеджеров компании.

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Новым генеральным директором АО «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба предприятия. «Совет директоров АО „Россети Тюмень“ избрал Елену Бакланову новым генеральным директором компании с 25 января 2024 года. Высокий профессионализм Елены Баклановой будет способствовать эффективному решению поставленных задач», — говорится в сообщении. Известно, что Бакланова работает в энергетике более 15 лет, а в 2019 году возглавила департамент капитального строительства тюменских «Россетей». В 2022 году стала заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности компании. Позже эту работу совмещала с обязанностями заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг. Ранее URA.RU рассказало, что предшественник Баклановой Павел Михайлов, который исполнял обязанности директора АО «Россети Тюмень», получил срок за многомилионные взятки. Также уголовные дела заведены в отношении других топ-менеджеров компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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