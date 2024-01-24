В Крупной энергетической компании Тюмени назначили нового директора

Генеральным директором «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова

25 января 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Предыдущий руководитель компании получил срок за многомиллионные взятки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Новым генеральным директором АО «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба предприятия. «Совет директоров АО „Россети Тюмень“ избрал Елену Бакланову новым генеральным директором компании с 25 января 2024 года. Высокий профессионализм Елены Баклановой будет способствовать эффективному решению поставленных задач», — говорится в сообщении. Известно, что Бакланова работает в энергетике более 15 лет, а в 2019 году возглавила департамент капитального строительства тюменских «Россетей». В 2022 году стала заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности компании. Позже эту работу совмещала с обязанностями заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг. Ранее URA.RU рассказало, что предшественник Баклановой Павел Михайлов, который исполнял обязанности директора АО «Россети Тюмень», получил срок за многомилионные взятки. Также уголовные дела заведены в отношении других топ-менеджеров компании.

Новым генеральным директором АО «Россети Тюмень» назначена Елена Бакланова. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба предприятия. «Совет директоров АО „Россети Тюмень“ избрал Елену Бакланову новым генеральным директором компании с 25 января 2024 года. Высокий профессионализм Елены Баклановой будет способствовать эффективному решению поставленных задач», — говорится в сообщении. Известно, что Бакланова работает в энергетике более 15 лет, а в 2019 году возглавила департамент капитального строительства тюменских «Россетей». В 2022 году стала заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности компании. Позже эту работу совмещала с обязанностями заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг. Ранее URA.RU рассказало, что предшественник Баклановой Павел Михайлов, который исполнял обязанности директора АО «Россети Тюмень», получил срок за многомилионные взятки. Также уголовные дела заведены в отношении других топ-менеджеров компании.