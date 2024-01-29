29 января 2024

В Тюмени поменяют герб на здании областной думы и внутренний дизайн парламента

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, областная дума, областная дума тюмени
Здание облдумы ждут капитальные изменения Фото:

В Тюмени ищут подрядчика, который обследует здание областной думы и подготовит проект по его капитальному ремонту. Информация представлена на сайте госзакупок. В будущем в вотчине депутатов обновят входные группы, люстры, изменят дизайн помещений и заменят герб.

«Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: „Капитальный ремонт здания Тюменской областной думы“. Начальная цена — 8 865 227 рублей. Задача — выполнить комплексное обследование здания, подготовить заключение, разработать документацию на капремонт», — следует из документов закупки.

Отдельно в контракте прописано, что подрядчик должен предусмотреть следующие мероприятия:

  • разработка дизайн-проекта интерьеров;
  • капремонт главной входной группы;
  • ремонт входной группы в столовой;
  • утепление чердака;
  • замена конструкции подвесных люстр;
  • ремонт флагштока;
  • замена герба и прочие.

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В Тюмени ищут подрядчика, который обследует здание областной думы и подготовит проект по его капитальному ремонту. Информация представлена на сайте госзакупок. В будущем в вотчине депутатов обновят входные группы, люстры, изменят дизайн помещений и заменят герб. «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: „Капитальный ремонт здания Тюменской областной думы“. Начальная цена — 8 865 227 рублей. Задача — выполнить комплексное обследование здания, подготовить заключение, разработать документацию на капремонт», — следует из документов закупки. Отдельно в контракте прописано, что подрядчик должен предусмотреть следующие мероприятия:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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