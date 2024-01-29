В Тюмени поменяют герб на здании областной думы и внутренний дизайн парламента

В Тюмени ищут подрядчика, который обследует здание областной думы и подготовит проект по его капитальному ремонту. Информация представлена на сайте госзакупок. В будущем в вотчине депутатов обновят входные группы, люстры, изменят дизайн помещений и заменят герб.
«Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: „Капитальный ремонт здания Тюменской областной думы“. Начальная цена — 8 865 227 рублей. Задача — выполнить комплексное обследование здания, подготовить заключение, разработать документацию на капремонт», — следует из документов закупки.
Отдельно в контракте прописано, что подрядчик должен предусмотреть следующие мероприятия:
- разработка дизайн-проекта интерьеров;
- капремонт главной входной группы;
- ремонт входной группы в столовой;
- утепление чердака;
- замена конструкции подвесных люстр;
- ремонт флагштока;
- замена герба и прочие.
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