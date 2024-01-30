30 января 2024

Тюменские власти заставят застройщиков оплачивать расселение аварийных домов

Власти Тюмени расселят аварийный дома при помощи механизма КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом на 70 лет октября. Тюмень, аварийное жилье
Тюменская мэрия снизит расходы на расселение аварийных домов Фото:

В Тюмени аварийные дома будут расселять за счет застройщиков, которые принимают участие в программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в эфире радиопрограммы «Вести FM» ГТРК «Регион-Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

«Возвращаясь к механизму КРТ, надо сказать, что этот механизм нам поможет. Мы уже это можем смело констатировать. Поможет реализовать эту программу, в том числе, с учетом достаточно серьезной минимизации участия средств бюджета в реализации этой программы. По Тюмени мы рассчитываем, что-то жилье, которое в эту программу попадет, оно практически на 100% будет расселено за счет реализации механизма КРТ. Без участия средств бюджета, за счет средств застройщиков, которые будут за такие проекты КРТ браться», — заявил Перевалов во время радиоэфира.

Как ранее писало URA.RU, мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что строительные компании оплатят расходы, связанные с расселением жильцов аварийных домов, которые попали под программу комплексного развития территорий (КРТ) Тюмени. В новых микрорайонах застройщики также займутся строительством детских садов, школ, парков.

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В Тюмени аварийные дома будут расселять за счет застройщиков, которые принимают участие в программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в эфире радиопрограммы «Вести FM» ГТРК «Регион-Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Возвращаясь к механизму КРТ, надо сказать, что этот механизм нам поможет. Мы уже это можем смело констатировать. Поможет реализовать эту программу, в том числе, с учетом достаточно серьезной минимизации участия средств бюджета в реализации этой программы. По Тюмени мы рассчитываем, что-то жилье, которое в эту программу попадет, оно практически на 100% будет расселено за счет реализации механизма КРТ. Без участия средств бюджета, за счет средств застройщиков, которые будут за такие проекты КРТ браться», — заявил Перевалов во время радиоэфира. Как ранее писало URA.RU, мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что строительные компании оплатят расходы, связанные с расселением жильцов аварийных домов, которые попали под программу комплексного развития территорий (КРТ) Тюмени. В новых микрорайонах застройщики также займутся строительством детских садов, школ, парков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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