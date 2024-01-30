Тюменские власти заставят застройщиков оплачивать расселение аварийных домов

В Тюмени аварийные дома будут расселять за счет застройщиков, которые принимают участие в программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в эфире радиопрограммы «Вести FM» ГТРК «Регион-Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
«Возвращаясь к механизму КРТ, надо сказать, что этот механизм нам поможет. Мы уже это можем смело констатировать. Поможет реализовать эту программу, в том числе, с учетом достаточно серьезной минимизации участия средств бюджета в реализации этой программы. По Тюмени мы рассчитываем, что-то жилье, которое в эту программу попадет, оно практически на 100% будет расселено за счет реализации механизма КРТ. Без участия средств бюджета, за счет средств застройщиков, которые будут за такие проекты КРТ браться», — заявил Перевалов во время радиоэфира.
Как ранее писало URA.RU, мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что строительные компании оплатят расходы, связанные с расселением жильцов аварийных домов, которые попали под программу комплексного развития территорий (КРТ) Тюмени. В новых микрорайонах застройщики также займутся строительством детских садов, школ, парков.
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