Тюменские власти заставят застройщиков оплачивать расселение аварийных домов

Власти Тюмени расселят аварийный дома при помощи механизма КРТ

31 января 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Тюменская мэрия снизит расходы на расселение аварийных домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени аварийные дома будут расселять за счет застройщиков, которые принимают участие в программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в эфире радиопрограммы «Вести FM» ГТРК «Регион-Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Возвращаясь к механизму КРТ, надо сказать, что этот механизм нам поможет. Мы уже это можем смело констатировать. Поможет реализовать эту программу, в том числе, с учетом достаточно серьезной минимизации участия средств бюджета в реализации этой программы. По Тюмени мы рассчитываем, что-то жилье, которое в эту программу попадет, оно практически на 100% будет расселено за счет реализации механизма КРТ. Без участия средств бюджета, за счет средств застройщиков, которые будут за такие проекты КРТ браться», — заявил Перевалов во время радиоэфира. Как ранее писало URA.RU, мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что строительные компании оплатят расходы, связанные с расселением жильцов аварийных домов, которые попали под программу комплексного развития территорий (КРТ) Тюмени. В новых микрорайонах застройщики также займутся строительством детских садов, школ, парков.

В Тюмени аварийные дома будут расселять за счет застройщиков, которые принимают участие в программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в эфире радиопрограммы «Вести FM» ГТРК «Регион-Тюмень» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Возвращаясь к механизму КРТ, надо сказать, что этот механизм нам поможет. Мы уже это можем смело констатировать. Поможет реализовать эту программу, в том числе, с учетом достаточно серьезной минимизации участия средств бюджета в реализации этой программы. По Тюмени мы рассчитываем, что-то жилье, которое в эту программу попадет, оно практически на 100% будет расселено за счет реализации механизма КРТ. Без участия средств бюджета, за счет средств застройщиков, которые будут за такие проекты КРТ браться», — заявил Перевалов во время радиоэфира. Как ранее писало URA.RU, мэр Тюмени Руслан Кухарук заявил, что строительные компании оплатят расходы, связанные с расселением жильцов аварийных домов, которые попали под программу комплексного развития территорий (КРТ) Тюмени. В новых микрорайонах застройщики также займутся строительством детских садов, школ, парков.