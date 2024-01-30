Новак и Турчак дали старт газификации в Тюменском районе

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак по ВКС приняли участие в запуске нового газопровода в с. Гусево Тюменского района. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«В режиме ВКС в мероприятии участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, секретарь Генерального совета партии „Единая Россия“, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак. Генеральный директор ООО „Газпром межрегионгаз“, ООО „Газпром газификация“ Сергей Густов», — указано в сообщении Инфоцентра.
В церемонии запуска нового газопровода в с. Гусево также принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. После ввода линии в эксплуатацию, к газовым сетям можно будет подключить 270 домовладений.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области продолжается газификация сельской местности. Так, газопровод был проведен в д. Полуянова Тобольского района. До конца 2029 года в регионе планируют подключить к газу еще 31 село.
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