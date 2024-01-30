30 января 2024

В феврале тюменцы получат повышенные пособия на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Единое пособие за январь будет перечислено тюменцам 2 февраля Фото:

В начале февраля льготникам Тюменской области выплатят повышенное единое пособие, размер которого был скорректирован с учетом индексации прожиточного минимум на 7,5%. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления Социального фонда России.

«С нового 2024 года повысился размер единого пособия в связи с индексацией прожиточного минимума на 7,5%. Первая увеличенная выплата за январь поступит на карты МИР 2 февраля, поскольку третье число выпадает на субботу. Почта доставит средства с 1-го по 25-е число», — указано в сообщении управления Социального фонда России по Тюменской области.

Величина пособия будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, который Тюменской области составляет 15453 рубля и составит 50%, 75% или 100% от этой суммы. Таким образом средний размер выплаты составит: для детей — 7500—15000 рублей, для беременных женщин — 8400—16800 рублей.

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В начале февраля льготникам Тюменской области выплатят повышенное единое пособие, размер которого был скорректирован с учетом индексации прожиточного минимум на 7,5%. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления Социального фонда России. «С нового 2024 года повысился размер единого пособия в связи с индексацией прожиточного минимума на 7,5%. Первая увеличенная выплата за январь поступит на карты МИР 2 февраля, поскольку третье число выпадает на субботу. Почта доставит средства с 1-го по 25-е число», — указано в сообщении управления Социального фонда России по Тюменской области. Величина пособия будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, который Тюменской области составляет 15453 рубля и составит 50%, 75% или 100% от этой суммы. Таким образом средний размер выплаты составит: для детей — 7500—15000 рублей, для беременных женщин — 8400—16800 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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