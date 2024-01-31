Тюменцы стали реже избавляться от квартир

В Тюмени на 23% снизился объем предложения на вторичном рынке

Несмотря на падение объема предложения, спрос на вторичное жилье вырос Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Тюмени к концу 2023 года сократился на 23%. Такие данные предоставили аналитики агентства «Этажи».

«За декабрь 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 9 454 объекта. Относительно прошлого месяца предложение уменьшилось на 2 953 квартиры или на 23,80%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 1 350 квартир (-12,50%)», — сообщают риелторы.

Специалисты также отмечают, за год в Тюмени стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 10%. Средняя цена за квадратный метр — 115 940 рублей. При этом за последние месяцы 2023 года спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 6%.