Тюменцы стали реже избавляться от квартир

В Тюмени на 23% снизился объем предложения на вторичном рынке
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Несмотря на падение объема предложения, спрос на вторичное жилье вырос Фото:

Объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Тюмени к концу 2023 года сократился на 23%. Такие данные предоставили аналитики агентства «Этажи».

«За декабрь 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 9 454 объекта. Относительно прошлого месяца предложение уменьшилось на 2 953 квартиры или на 23,80%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 1 350 квартир (-12,50%)», — сообщают риелторы.

Специалисты также отмечают, за год в Тюмени стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 10%. Средняя цена за квадратный метр — 115 940 рублей. При этом за последние месяцы 2023 года спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 6%.

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Объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Тюмени к концу 2023 года сократился на 23%. Такие данные предоставили аналитики агентства «Этажи». «За декабрь 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 9 454 объекта. Относительно прошлого месяца предложение уменьшилось на 2 953 квартиры или на 23,80%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 1 350 квартир (-12,50%)», — сообщают риелторы. Специалисты также отмечают, за год в Тюмени стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 10%. Средняя цена за квадратный метр — 115 940 рублей. При этом за последние месяцы 2023 года спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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