Глава Росавиации встретился с руководством S7 после инцидентов с самолетами

31 января 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

По словам Ядрова, чтобы не допустить ЧП, нужно чаще мыть двигатели самолетов Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание с руководством авиакомпании S7. Это было сделано после нескольких инцидентов с самолетами. Особое внимание было уделено случаям помпажей двигателей некоторых типов авиалайнеров Boeing. Об этом сообщили в Росавиации. «Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800», — передает Росавиация в своем telegram-канале слова Ядрова. Отмечается, что за последнюю декаду января было зафиксировано три подобных случая. Чтобы предупредить повторение подобных случаев, на совещании были даны рекомендации. Например, нужно увеличить частоту мытья двигателей самолетов, прекратить обрабатывать авиалайнеры с работающими двигателями противообледенительными жидкостями. Кроме того, следует провести глубокий анализ сложившейся ситуации, чтобы избежать рисков для полетов на других типах самолетов.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание с руководством авиакомпании S7. Это было сделано после нескольких инцидентов с самолетами. Особое внимание было уделено случаям помпажей двигателей некоторых типов авиалайнеров Boeing. Об этом сообщили в Росавиации. «Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800», — передает Росавиация в своем telegram-канале слова Ядрова. Отмечается, что за последнюю декаду января было зафиксировано три подобных случая. Чтобы предупредить повторение подобных случаев, на совещании были даны рекомендации. Например, нужно увеличить частоту мытья двигателей самолетов, прекратить обрабатывать авиалайнеры с работающими двигателями противообледенительными жидкостями. Кроме того, следует провести глубокий анализ сложившейся ситуации, чтобы избежать рисков для полетов на других типах самолетов.