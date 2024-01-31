31 января 2024

Молодой тюменец ограбил водителя автобуса

В Тюмени будут судить молодого человека, который напал на водителя автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, водитель автобуса, водитель, автобус, пассжиры автобуса
Испугавшись ножа, водитель отдал молодому человеку три тысячи рублей Фото:

В Тюмени подросток совершил разбойное нападение на водителя городского маршрутного автобуса. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В Тюмени направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на водителя маршрутного автобуса. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя», — говорится в сообщении

Известно, что грабитель вошел в автобус в районе остановочного комплекса комплексе «ЖК Акватория». Угрожая ножом, он забрал у водителя три тысячи рублей, которые затем потратил на алкоголь. Рассмотрением дела займется Ленинский районный суд Тюмени.

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В Тюмени подросток совершил разбойное нападение на водителя городского маршрутного автобуса. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «В Тюмени направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на водителя маршрутного автобуса. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя», — говорится в сообщении Известно, что грабитель вошел в автобус в районе остановочного комплекса комплексе «ЖК Акватория». Угрожая ножом, он забрал у водителя три тысячи рублей, которые затем потратил на алкоголь. Рассмотрением дела займется Ленинский районный суд Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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