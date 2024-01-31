Молодой тюменец ограбил водителя автобуса

В Тюмени подросток совершил разбойное нападение на водителя городского маршрутного автобуса. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В Тюмени направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на водителя маршрутного автобуса. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя», — говорится в сообщении
Известно, что грабитель вошел в автобус в районе остановочного комплекса комплексе «ЖК Акватория». Угрожая ножом, он забрал у водителя три тысячи рублей, которые затем потратил на алкоголь. Рассмотрением дела займется Ленинский районный суд Тюмени.
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