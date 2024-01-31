31 января 2024

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил патриарха Кирилла

Губернатор ЯНАО поздравил патриарха с годовщиной интронизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва, патриарх кирилл
Губернатор ЯНАО поздравил российского патриарха с годовщиной Фото:

В честь пятнадцатой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла губернатор Ямала Дмитрий Артюхов направил главе Русской Православной церкви поздравительную телеграмму. В своем послании глава региона выразил митрополиту благодарность за служение родине и пожелал сохранения здоровья и благополучия.

«Ваша безграничная любовь к Родине, подвижническая миссия являются основой укрепления духовно-нравственных ценностей, сбережения культурного достояния России, сохранения исторического наследия» — написал губернатор. Патриарх Кирилл был избран главой РПЦ в 2009 году.

Одним из первых решений было патриарха увеличение темпов строительства церквей. В 2016 году он посетил строительство храма в ямальском поселке Сабетта, а в 2023 архипастыря ждали на открытие Преображенского собора в Салехарде.

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В честь пятнадцатой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла губернатор Ямала Дмитрий Артюхов направил главе Русской Православной церкви поздравительную телеграмму. В своем послании глава региона выразил митрополиту благодарность за служение родине и пожелал сохранения здоровья и благополучия. «Ваша безграничная любовь к Родине, подвижническая миссия являются основой укрепления духовно-нравственных ценностей, сбережения культурного достояния России, сохранения исторического наследия» — написал губернатор. Патриарх Кирилл был избран главой РПЦ в 2009 году. Одним из первых решений было патриарха увеличение темпов строительства церквей. В 2016 году он посетил строительство храма в ямальском поселке Сабетта, а в 2023 архипастыря ждали на открытие Преображенского собора в Салехарде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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