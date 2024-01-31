Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил патриарха Кирилла

В честь пятнадцатой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла губернатор Ямала Дмитрий Артюхов направил главе Русской Православной церкви поздравительную телеграмму. В своем послании глава региона выразил митрополиту благодарность за служение родине и пожелал сохранения здоровья и благополучия.
«Ваша безграничная любовь к Родине, подвижническая миссия являются основой укрепления духовно-нравственных ценностей, сбережения культурного достояния России, сохранения исторического наследия» — написал губернатор. Патриарх Кирилл был избран главой РПЦ в 2009 году.
Одним из первых решений было патриарха увеличение темпов строительства церквей. В 2016 году он посетил строительство храма в ямальском поселке Сабетта, а в 2023 архипастыря ждали на открытие Преображенского собора в Салехарде.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.