Власти отказали тюменцам в расширении дороги в Доме обороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
Ранее тюменцы жаловались, что на Ямской увеличился транспортный поток, из-за чего образовываются пробки Фото:

В Тюмени не планируют расширять улицу Ямскую, несмотря на жалобы жителей. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее тюменцы жаловались, что на Ямской увеличился транспортный поток, из-за чего образовываются пробки.

«Программой развития дорожно-транспортной сети проведения капитального ремонта улицы Ямская и строительство соединяющей улицы не планируется. Данные вопросы будут рассматриваться в перспективе в ходе дорожной деятельности», — сообщили в мэрии.

Ранее тюменец предлагал разгрузить Ямскую, построив соединяющую улицу или расширив дорогу. «Прошу вас рассмотреть вопрос по расширению/выделению полосы для поворота направо с Ямской на Авторемонтная или соединению улиц Ямская/Аккумуляторная через улицы Курортная /Черепанова/Механизаторов, чтобы разгрузить транспортный поток в часы пик», — писал Василий в соцсети «ВКонтакте».

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени не планируют расширять улицу Ямскую, несмотря на жалобы жителей. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее тюменцы жаловались, что на Ямской увеличился транспортный поток, из-за чего образовываются пробки. «Программой развития дорожно-транспортной сети проведения капитального ремонта улицы Ямская и строительство соединяющей улицы не планируется. Данные вопросы будут рассматриваться в перспективе в ходе дорожной деятельности», — сообщили в мэрии. Ранее тюменец предлагал разгрузить Ямскую, построив соединяющую улицу или расширив дорогу. «Прошу вас рассмотреть вопрос по расширению/выделению полосы для поворота направо с Ямской на Авторемонтная или соединению улиц Ямская/Аккумуляторная через улицы Курортная /Черепанова/Механизаторов, чтобы разгрузить транспортный поток в часы пик», — писал Василий в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...