Власти отказали тюменцам в расширении дороги в Доме обороны

01 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Ранее тюменцы жаловались, что на Ямской увеличился транспортный поток, из-за чего образовываются пробки Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени не планируют расширять улицу Ямскую, несмотря на жалобы жителей. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее тюменцы жаловались, что на Ямской увеличился транспортный поток, из-за чего образовываются пробки. «Программой развития дорожно-транспортной сети проведения капитального ремонта улицы Ямская и строительство соединяющей улицы не планируется. Данные вопросы будут рассматриваться в перспективе в ходе дорожной деятельности», — сообщили в мэрии. Ранее тюменец предлагал разгрузить Ямскую, построив соединяющую улицу или расширив дорогу. «Прошу вас рассмотреть вопрос по расширению/выделению полосы для поворота направо с Ямской на Авторемонтная или соединению улиц Ямская/Аккумуляторная через улицы Курортная /Черепанова/Механизаторов, чтобы разгрузить транспортный поток в часы пик», — писал Василий в соцсети «ВКонтакте».

В Тюмени не планируют расширять улицу Ямскую, несмотря на жалобы жителей. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее тюменцы жаловались, что на Ямской увеличился транспортный поток, из-за чего образовываются пробки. «Программой развития дорожно-транспортной сети проведения капитального ремонта улицы Ямская и строительство соединяющей улицы не планируется. Данные вопросы будут рассматриваться в перспективе в ходе дорожной деятельности», — сообщили в мэрии. Ранее тюменец предлагал разгрузить Ямскую, построив соединяющую улицу или расширив дорогу. «Прошу вас рассмотреть вопрос по расширению/выделению полосы для поворота направо с Ямской на Авторемонтная или соединению улиц Ямская/Аккумуляторная через улицы Курортная /Черепанова/Механизаторов, чтобы разгрузить транспортный поток в часы пик», — писал Василий в соцсети «ВКонтакте».