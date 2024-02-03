03 февраля 2024

Умер благосклонно настроенный по отношению к России президент Намибии

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Хаге Гейнгоб страдал от рака Фото:

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«Хаге Гейнгоб скончался. Рядом с ним была его жена и его дорогие дети», — сообщает пресс-служба офиса президента. Сейчас кабинет министров собирается принять экстренные меры после смерти политика.

Хаге Гейнгоб был на саммите Россия — Африка. Перед поездкой он дал интервью ТАСС, где рассказал об отношении к России. Он поддерживал позицию президента страны Владимира Путина по строительству многополярного мира. Он также был доволен, что Россия и Африка укрепляют отношения.

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Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства. «Хаге Гейнгоб скончался. Рядом с ним была его жена и его дорогие дети», — сообщает пресс-служба офиса президента. Сейчас кабинет министров собирается принять экстренные меры после смерти политика. Хаге Гейнгоб был на саммите Россия — Африка. Перед поездкой он дал интервью ТАСС, где рассказал об отношении к России. Он поддерживал позицию президента страны Владимира Путина по строительству многополярного мира. Он также был доволен, что Россия и Африка укрепляют отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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