Умер благосклонно настроенный по отношению к России президент Намибии

04 февраля 2024 в 08:17 Размер текста - 17 +

Хаге Гейнгоб страдал от рака Фото: Peter Dejong/AP/ТАСС Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства. «Хаге Гейнгоб скончался. Рядом с ним была его жена и его дорогие дети», — сообщает пресс-служба офиса президента . Сейчас кабинет министров собирается принять экстренные меры после смерти политика. Хаге Гейнгоб был на саммите Россия — Африка. Перед поездкой он дал интервью ТАСС, где рассказал об отношении к России. Он поддерживал позицию президента страны Владимира Путина по строительству многополярного мира. Он также был доволен, что Россия и Африка укрепляют отношения.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства. «Хаге Гейнгоб скончался. Рядом с ним была его жена и его дорогие дети», — сообщает пресс-служба офиса президента. Сейчас кабинет министров собирается принять экстренные меры после смерти политика. Хаге Гейнгоб был на саммите Россия — Африка. Перед поездкой он дал интервью ТАСС, где рассказал об отношении к России. Он поддерживал позицию президента страны Владимира Путина по строительству многополярного мира. Он также был доволен, что Россия и Африка укрепляют отношения.