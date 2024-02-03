Умер благосклонно настроенный по отношению к России президент Намибии

Хаге Гейнгоб страдал от рака
Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
«Хаге Гейнгоб скончался. Рядом с ним была его жена и его дорогие дети», — сообщает пресс-служба
Хаге Гейнгоб был на саммите Россия — Африка. Перед поездкой он дал интервью ТАСС, где рассказал об отношении к России. Он поддерживал позицию президента страны Владимира Путина по строительству многополярного мира. Он также был доволен, что Россия и Африка укрепляют отношения.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.