В России хотят установить в такси тревожные кнопки

05 февраля 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Кнопка будет предназначена для связи с полицией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России собираются внедрить в автомобили такси «тревожные кнопки» для связи с полицией. С таким предложением к министру транспорта РФ Виталию Савельеву выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров», — передает RT обращение Милонова. Он также отметил, что случаются ситуации, когда жизни и здоровью водителя может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир. По его мнению, с ростом популярности передвижения на такси растут криминальные риски. «Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — подытожил депутат в своем письме. В декабре 2023 года Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации разрешить мигрантам работать в такси на два года. Предполагается, что допуск за руль такси будет находится под жестким контролем.

В России собираются внедрить в автомобили такси «тревожные кнопки» для связи с полицией. С таким предложением к министру транспорта РФ Виталию Савельеву выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров», — передает RT обращение Милонова. Он также отметил, что случаются ситуации, когда жизни и здоровью водителя может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир. По его мнению, с ростом популярности передвижения на такси растут криминальные риски. «Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — подытожил депутат в своем письме. В декабре 2023 года Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации разрешить мигрантам работать в такси на два года. Предполагается, что допуск за руль такси будет находится под жестким контролем.