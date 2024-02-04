04 февраля 2024

В России хотят установить в такси тревожные кнопки

© Служба новостей «URA.RU»
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Кнопка будет предназначена для связи с полицией Фото:

В России собираются внедрить в автомобили такси «тревожные кнопки» для связи с полицией. С таким предложением к министру транспорта РФ Виталию Савельеву выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров», — передает RT обращение Милонова. Он также отметил, что случаются ситуации, когда жизни и здоровью водителя может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир.

По его мнению, с ростом популярности передвижения на такси растут криминальные риски. «Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — подытожил депутат в своем письме.

В декабре 2023 года Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации разрешить мигрантам работать в такси на два года. Предполагается, что допуск за руль такси будет находится под жестким контролем.

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В России собираются внедрить в автомобили такси «тревожные кнопки» для связи с полицией. С таким предложением к министру транспорта РФ Виталию Савельеву выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров», — передает RT обращение Милонова. Он также отметил, что случаются ситуации, когда жизни и здоровью водителя может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир. По его мнению, с ростом популярности передвижения на такси растут криминальные риски. «Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — подытожил депутат в своем письме. В декабре 2023 года Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации разрешить мигрантам работать в такси на два года. Предполагается, что допуск за руль такси будет находится под жестким контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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