Губернатор Моор отчитался о развитии промышленности Тюменской области

В Тюменской области за год промышленное производство показало рост на 9,3%, а обрабатывающая промышленность — на 13,8%. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост еще выше — 13,8%. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер», — написал губернатор в своем канале.
Он также добавил, что в Тюменской области наблюдается непрерывный рост экономики. Это, по словам главы региона, дает возможность развивать социальную сферу, строить детсады, школы и дороги.
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