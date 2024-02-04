Губернатор Моор отчитался о развитии промышленности Тюменской области

В Тюменской области промышленное производство за год выросло на 9,3%

05 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Александр Моор рассказал о росте экономики региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за год промышленное производство показало рост на 9,3%, а обрабатывающая промышленность — на 13,8%. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост еще выше — 13,8%. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер», — написал губернатор в своем канале. Он также добавил, что в Тюменской области наблюдается непрерывный рост экономики. Это, по словам главы региона, дает возможность развивать социальную сферу, строить детсады, школы и дороги.

В Тюменской области за год промышленное производство показало рост на 9,3%, а обрабатывающая промышленность — на 13,8%. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «Промышленное производство в Тюменской области в 2023 году выросло на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост еще выше — 13,8%. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер», — написал губернатор в своем канале. Он также добавил, что в Тюменской области наблюдается непрерывный рост экономики. Это, по словам главы региона, дает возможность развивать социальную сферу, строить детсады, школы и дороги.