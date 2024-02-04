04 февраля 2024

Жители крупного тюменского ЖК остались без питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт питьевая вода. Пермь, бутилированная вода, куллер, вода на розлив, питьвая вода
Автоматы по розливу питьевой воды исчезли с территории ЖК «Звездный» Фото:

В Тюмени, в ЖК «Звездный», сняли все автоматы по розливу питьевой воды. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«У нас на каждом доме висели автоматы по розливу питьевой воды. На районе вода плохая и большинство жителей набирали ее в автоматах. Внезапно их не стало, причем сняли везде. В ближайших супермаркетах все пятилитровые бутылки раскупили и многие остались без воды», — рассказали горожане.

Корреспондент агентства связался с компанией «Водохлеб», устанавливающей автоматы по розливу воды. Там сообщили, что оборудование демонтировали по указанию застройщика и возобновления работы не ожидается.

В компании «Страна девелопмент», которая является застройщиком ЖК «Звездный», сообщили, что в ближайшее время пройдет замена старых аппаратов. «Сейчас в ЖК „Звездный“ арендатором точек подключения для автоматов питьевой воды идет смена оборудования на современные модели. Монтаж нового оборудования начнется уже на следующей неделе. В ближайшее время управляющая компания дополнительно проинформирует жильцов через мобильное приложение», — уточнили в компании.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени, в ЖК «Звездный», сняли все автоматы по розливу питьевой воды. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «У нас на каждом доме висели автоматы по розливу питьевой воды. На районе вода плохая и большинство жителей набирали ее в автоматах. Внезапно их не стало, причем сняли везде. В ближайших супермаркетах все пятилитровые бутылки раскупили и многие остались без воды», — рассказали горожане. Корреспондент агентства связался с компанией «Водохлеб», устанавливающей автоматы по розливу воды. Там сообщили, что оборудование демонтировали по указанию застройщика и возобновления работы не ожидается. В компании «Страна девелопмент», которая является застройщиком ЖК «Звездный», сообщили, что в ближайшее время пройдет замена старых аппаратов. «Сейчас в ЖК „Звездный“ арендатором точек подключения для автоматов питьевой воды идет смена оборудования на современные модели. Монтаж нового оборудования начнется уже на следующей неделе. В ближайшее время управляющая компания дополнительно проинформирует жильцов через мобильное приложение», — уточнили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...