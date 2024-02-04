Жители крупного тюменского ЖК остались без питьевой воды

05 февраля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Автоматы по розливу питьевой воды исчезли с территории ЖК «Звездный» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени, в ЖК «Звездный», сняли все автоматы по розливу питьевой воды. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «У нас на каждом доме висели автоматы по розливу питьевой воды. На районе вода плохая и большинство жителей набирали ее в автоматах. Внезапно их не стало, причем сняли везде. В ближайших супермаркетах все пятилитровые бутылки раскупили и многие остались без воды», — рассказали горожане. Корреспондент агентства связался с компанией «Водохлеб», устанавливающей автоматы по розливу воды. Там сообщили, что оборудование демонтировали по указанию застройщика и возобновления работы не ожидается. В компании «Страна девелопмент», которая является застройщиком ЖК «Звездный», сообщили, что в ближайшее время пройдет замена старых аппаратов. «Сейчас в ЖК „Звездный“ арендатором точек подключения для автоматов питьевой воды идет смена оборудования на современные модели. Монтаж нового оборудования начнется уже на следующей неделе. В ближайшее время управляющая компания дополнительно проинформирует жильцов через мобильное приложение», — уточнили в компании.

В Тюмени, в ЖК «Звездный», сняли все автоматы по розливу питьевой воды. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «У нас на каждом доме висели автоматы по розливу питьевой воды. На районе вода плохая и большинство жителей набирали ее в автоматах. Внезапно их не стало, причем сняли везде. В ближайших супермаркетах все пятилитровые бутылки раскупили и многие остались без воды», — рассказали горожане. Корреспондент агентства связался с компанией «Водохлеб», устанавливающей автоматы по розливу воды. Там сообщили, что оборудование демонтировали по указанию застройщика и возобновления работы не ожидается. В компании «Страна девелопмент», которая является застройщиком ЖК «Звездный», сообщили, что в ближайшее время пройдет замена старых аппаратов. «Сейчас в ЖК „Звездный“ арендатором точек подключения для автоматов питьевой воды идет смена оборудования на современные модели. Монтаж нового оборудования начнется уже на следующей неделе. В ближайшее время управляющая компания дополнительно проинформирует жильцов через мобильное приложение», — уточнили в компании.