Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к жителям Курганской области в связи с 81-й годовщиной со дня образования региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства области «Курганская область. Официально».
«Курганская область — развитый индустриальный регион, социально-экономическая ситуация в котором характеризуется положительной динамикой. Наращивается объем промышленного производства, многое делается для повышения инвестиционной привлекательности. Совершенствуются ключевые инфраструктурные объекты, транспортные и инженерные сети. Большое внимание уделяется вопросам импортозамещения, здравоохранения и образования. <…> Но главным ее достоянием всегда были и остаются люди, которые упорно трудятся и всемерно способствуют процветанию своей малой родины», — указано в обращении председателя СФ.
Матвиенко указывает, что регион эффективно использует свой потенциал и укрепляет позиции в качестве значимого сельскохозяйственного и промышленного центра. Также спикер верхней палаты российского парламента заявила о своей уверенности в том, что Курганская область будет и дальше вносить вклад в решение общенациональных задач, укрепление технологического суверенитета и продовольственной безопасности России.
Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. Ранее с поздравлениями к Курганской области обратились сенатор Сергей Муратов и председатель облдумы Дмитрий Фролов. Также жителей области поздравили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор региона Вадим Шумков.
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