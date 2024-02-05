Матвиенко обратилась к жителям Курганской области

06 февраля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Председатель СФ Валентина Матвиенко поздравила курганцев с 81-летием образования региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к жителям Курганской области в связи с 81-й годовщиной со дня образования региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства области «Курганская область. Официально». «Курганская область — развитый индустриальный регион, социально-экономическая ситуация в котором характеризуется положительной динамикой. Наращивается объем промышленного производства, многое делается для повышения инвестиционной привлекательности. Совершенствуются ключевые инфраструктурные объекты, транспортные и инженерные сети. Большое внимание уделяется вопросам импортозамещения, здравоохранения и образования. <…> Но главным ее достоянием всегда были и остаются люди, которые упорно трудятся и всемерно способствуют процветанию своей малой родины», — указано в обращении председателя СФ. Матвиенко указывает, что регион эффективно использует свой потенциал и укрепляет позиции в качестве значимого сельскохозяйственного и промышленного центра. Также спикер верхней палаты российского парламента заявила о своей уверенности в том, что Курганская область будет и дальше вносить вклад в решение общенациональных задач, укрепление технологического суверенитета и продовольственной безопасности России. Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. Ранее с поздравлениями к Курганской области обратились сенатор Сергей Муратов и председатель облдумы Дмитрий Фролов. Также жителей области поздравили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор региона Вадим Шумков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к жителям Курганской области в связи с 81-й годовщиной со дня образования региона. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства области «Курганская область. Официально». «Курганская область — развитый индустриальный регион, социально-экономическая ситуация в котором характеризуется положительной динамикой. Наращивается объем промышленного производства, многое делается для повышения инвестиционной привлекательности. Совершенствуются ключевые инфраструктурные объекты, транспортные и инженерные сети. Большое внимание уделяется вопросам импортозамещения, здравоохранения и образования. <…> Но главным ее достоянием всегда были и остаются люди, которые упорно трудятся и всемерно способствуют процветанию своей малой родины», — указано в обращении председателя СФ. Матвиенко указывает, что регион эффективно использует свой потенциал и укрепляет позиции в качестве значимого сельскохозяйственного и промышленного центра. Также спикер верхней палаты российского парламента заявила о своей уверенности в том, что Курганская область будет и дальше вносить вклад в решение общенациональных задач, укрепление технологического суверенитета и продовольственной безопасности России. Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. Ранее с поздравлениями к Курганской области обратились сенатор Сергей Муратов и председатель облдумы Дмитрий Фролов. Также жителей области поздравили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор региона Вадим Шумков.