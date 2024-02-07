Тюменцы в феврале увидят японскую версию фильма «Любовь и голуби»

В Тюмени проходит ретроспектива фильмов японского режиссера Едзи Ямада

Показы японского классика Едзи Ямада пройдут весь февраль в киноклубе ТГИК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в феврале проходит серия кинопоказов японского режиссера Едзи Ямада. Как рассказали URA.RU организаторы события, одна из его картин напомнит тюменцам произведение русского классика Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

«Весь февраль в киноклубе ТГИК проходят показы картин японского режиссера Едзи Ямада. Фильм, который пройдет 9 февраля — „Желтый платочек счастья“ интонационно очень близок к нашему „Любовь и голуби“», — рассказали URA.RU в пресс-службе киноклуба.

Едзи Ямада, 92-летний режиссер, автор серии полнометражных работ «Мужчине живется трудно», состоящей из 50 полнометражных картин. Была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный киносериал в истории мирового кинематографа. Показы японского классика пройдут в Тюмени в одном из старейших киноклубов города, который работает при Тюменском государственном институте культуры (ТГИК) с 2000 года.