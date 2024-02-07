Тюменцы в феврале увидят японскую версию фильма «Любовь и голуби»

В Тюмени проходит ретроспектива фильмов японского режиссера Едзи Ямада
© Служба новостей «URA.RU»
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Показы японского классика Едзи Ямада пройдут весь февраль в киноклубе ТГИК Фото:

В Тюмени в феврале проходит серия кинопоказов японского режиссера Едзи Ямада. Как рассказали URA.RU организаторы события, одна из его картин напомнит тюменцам произведение русского классика Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

«Весь февраль в киноклубе ТГИК проходят показы картин японского режиссера Едзи Ямада. Фильм, который пройдет 9 февраля — „Желтый платочек счастья“ интонационно очень близок к нашему „Любовь и голуби“», — рассказали URA.RU в пресс-службе киноклуба.

Едзи Ямада, 92-летний режиссер, автор серии полнометражных работ «Мужчине живется трудно», состоящей из 50 полнометражных картин. Была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный киносериал в истории мирового кинематографа. Показы японского классика пройдут в Тюмени в одном из старейших киноклубов города, который работает при Тюменском государственном институте культуры (ТГИК) с 2000 года.

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В Тюмени в феврале проходит серия кинопоказов японского режиссера Едзи Ямада. Как рассказали URA.RU организаторы события, одна из его картин напомнит тюменцам произведение русского классика Владимира Меньшова «Любовь и голуби». «Весь февраль в киноклубе ТГИК проходят показы картин японского режиссера Едзи Ямада. Фильм, который пройдет 9 февраля — „Желтый платочек счастья“ интонационно очень близок к нашему „Любовь и голуби“», — рассказали URA.RU в пресс-службе киноклуба. Едзи Ямада, 92-летний режиссер, автор серии полнометражных работ «Мужчине живется трудно», состоящей из 50 полнометражных картин. Была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный киносериал в истории мирового кинематографа. Показы японского классика пройдут в Тюмени в одном из старейших киноклубов города, который работает при Тюменском государственном институте культуры (ТГИК) с 2000 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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