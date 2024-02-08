В Свердловской области пенсионера раздавило насмерть из-за взрыва бака

09 февраля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Выжить при обрушении дома смогла лишь пожилая женщина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь на 9 февраля в селе Бродово (Свердловская область) 75-летнего мужчину насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Накануне супруги легли спать, около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Она успела выбежать на улицу, а супруга придавило обрушившейся плитой, спасти его не удалось», — пояснил Горелых. Женщину увезли в районную больницу с закрытым переломом лодыжки и ушибами. Инцидент не носит криминальный характер. Техника продолжает работать на месте обрушения дома. «Семья благополучная, на учете не состоит, спиртным не злоупотребляет», — отметил Горелых. К делу также подключились следователи. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал бак для воды, добавил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В ночь на 9 февраля в селе Бродово (Свердловская область) 75-летнего мужчину насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Накануне супруги легли спать, около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Она успела выбежать на улицу, а супруга придавило обрушившейся плитой, спасти его не удалось», — пояснил Горелых. Женщину увезли в районную больницу с закрытым переломом лодыжки и ушибами. Инцидент не носит криминальный характер. Техника продолжает работать на месте обрушения дома. «Семья благополучная, на учете не состоит, спиртным не злоупотребляет», — отметил Горелых. К делу также подключились следователи. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал бак для воды, добавил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.