08 февраля 2024

В Свердловской области пенсионера раздавило насмерть из-за взрыва бака

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ВОВ в пансионате "Уктусский". Екатеринбург, пенсионер, руки
Выжить при обрушении дома смогла лишь пожилая женщина (архивное фото) Фото:

В ночь на 9 февраля в селе Бродово (Свердловская область) 75-летнего мужчину насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Накануне супруги легли спать, около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Она успела выбежать на улицу, а супруга придавило обрушившейся плитой, спасти его не удалось», — пояснил Горелых. Женщину увезли в районную больницу с закрытым переломом лодыжки и ушибами. Инцидент не носит криминальный характер.

Техника продолжает работать на месте обрушения дома. «Семья благополучная, на учете не состоит, спиртным не злоупотребляет», — отметил Горелых. К делу также подключились следователи. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал бак для воды, добавил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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В ночь на 9 февраля в селе Бродово (Свердловская область) 75-летнего мужчину насмерть придавило обрушившейся плитой после мощного хлопка бака для воды. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Накануне супруги легли спать, около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Она успела выбежать на улицу, а супруга придавило обрушившейся плитой, спасти его не удалось», — пояснил Горелых. Женщину увезли в районную больницу с закрытым переломом лодыжки и ушибами. Инцидент не носит криминальный характер. Техника продолжает работать на месте обрушения дома. «Семья благополучная, на учете не состоит, спиртным не злоупотребляет», — отметил Горелых. К делу также подключились следователи. Выяснилось, что незадолго до трагедии пенсионер ремонтировал бак для воды, добавил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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