Свердловских учителей от нападок родителей и детей будут защищать юристы

Комиссия по защите чести и достоинства учителей будет предоставлять педагогам юристов. Об этом заявила и.о. министра образования региона Светлана Тренихина. При этом будет достаточно личного обращения, чтобы комиссия начала разбирательство.
«Мы будем предлагать профпомощь, в школах не существует юридических служб. Зарплата учителя такая, что хороший адвокат, который выстроит линию защиты, может быть ему не по карману», — рассказала Тренихиина в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
Речь идет о ситуациях, затрагивающих честь и достоинство человека как в профессиональном, так и в личном плане. Это могут быть прямые оскорбления, угрозы или высказывания, ставящие под сомнение уровень профессионализма.
По словам главы ведомства, в случае необходимости педагоги смогут получить квалифицированную юридическую помощь. Если дело дойдет до суда, учителям предоставят адвоката за счет средств комиссии. Кроме того, комиссия предполагает привлечение к решению конфликтов как профессиональных юристов, так и общественников для примирительной работы. В некоторых случаях защита учителей требуется не только от учеников или родителей, но и от сторонних лиц.
