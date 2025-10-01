01 октября 2025

Свердловских учителей от нападок родителей и детей будут защищать юристы

При этом комиссия все же будет пытаться решить конфликт до того, как он дойдет до суда
Комиссия по защите чести и достоинства учителей будет предоставлять педагогам юристов. Об этом заявила и.о. министра образования региона Светлана Тренихина. При этом будет достаточно личного обращения, чтобы комиссия начала разбирательство.

«Мы будем предлагать профпомощь, в школах не существует юридических служб. Зарплата учителя такая, что хороший адвокат, который выстроит линию защиты, может быть ему не по карману», — рассказала Тренихиина в эфире программы «Акцент» на ОТВ. 

Речь идет о ситуациях, затрагивающих честь и достоинство человека как в профессиональном, так и в личном плане. Это могут быть прямые оскорбления, угрозы или высказывания, ставящие под сомнение уровень профессионализма.

По словам главы ведомства, в случае необходимости педагоги смогут получить квалифицированную юридическую помощь. Если дело дойдет до суда, учителям предоставят адвоката за счет средств комиссии. Кроме того, комиссия предполагает привлечение к решению конфликтов как профессиональных юристов, так и общественников для примирительной работы. В некоторых случаях защита учителей требуется не только от учеников или родителей, но и от сторонних лиц.

