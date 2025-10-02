Огромный ТЦ в Екатеринбурге лишили второй очереди — бизнесмены затеяли другую стройку

В Екатеринбурге из 16-этажного недостроя за ТЦ «Мегаполис» сделают бизнес-центр
Многоэтажный недострой приспособят под бизнес-центр
Многоэтажный недострой приспособят под бизнес-центр

В Екатеринбурге 16-этажный недострой за торговым центром «Мегаполис» к 2027 году приспособят под бизнес-центр или апарт-комплекс вместо второй очереди ТЦ. Финансировать объект взялись владельцы помещений, рассказал URA.RU председатель строительного кооператива «Мегаполис бизнес-центр вторая очередь» Эдуард Демьянов.

«Поставили себе цель реализовать проект к 2027-му — первому кварталу 2028 года. Работать над этим будут 77 владельцев помещений», — сказал Демьянов. По его словам, бизнесмены обращались за поддержкой к Фонду развития территорий (ФРТ, занимается достройкой проблемных объектов), однако там отказали, сославшись на работу только с жилыми помещениями.

Изначально из здания планировали сделать вторую очередь «Мегаполиса», однако от этой идеи отказались. «Юридически нет уже второй очереди, и название негатив несет», — пояснил собеседник. Отмечается, что новое название придумают собственники, сам объект защищен от сноса судебными решениями.

О будущем многострадального недостроя стало известно в декабре 2024 года. На тот момент готовность проекта составляла 70% — не хватало обшить фасад здания, поставить лифты и провести отопление с водоснабжением.

Объект за «Мегаполисом» должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик «АСП-Стар» обанкротился. В 2020 году владельцы здания, которое было раскуплено еще в двухтысячные, признали право собственности через суд и создали строительный кооператив.

