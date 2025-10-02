Полпред Жога год работает на Урале: 25 ярких кадров к годовщине

В должности полпреда президента РФ в УрФО Артем Жога отработал год. За это время он провел больше 200 совещаний по самым разным темам, посетил 25 городов и 40 муниципалитетов. К годовщине URA.RU собрало подборку ярких кадров работы полпреда.
«Приехав год назад на Урал, я ставил себе цель изучить и познакомиться с Уральским федеральным округом, проехав и посмотрев все самостоятельно. Поэтому первые 100 дней были очень насыщенные: не было выходных, мы постоянно передвигались, были в разъездах, на предприятиях, на встречах со школьниками, с молодежью. Я никогда не упускал возможности при свободном времени посетить какое-то культурное учреждение, храмы, церкви, соборы и ознакомиться с культурой, с историей того или иного региона, в котором я находился», — поделился Жога у себя в telegram-канале.
Ему 50 лет. Указ о назначении Жоги на пост своего полпреда президент Владимир Путин подписал 2 октября 2024 года. Жога сменил Владимира Якушева, работавшего полпредом с ноября 2020-го. Уже спустя 100 дней пребывания на Урале Жога успел познакомиться со всеми регионами и их элитами и установить новые порядки в окружной власти. Подробнее о полпреде — в материале URA.RU.
