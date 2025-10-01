Туристка из Екатеринбурга выявила новую тенденцию на курортах Турции

В текущем пляжном сезоне турецкие курорты продемонстрировали существенные изменения в оформлении гостиничных комплексов. По сравнению с прошлым годом, когда символика Украины была представлена почти в каждом втором отеле на побережье Антальи, нынешним летом подобная атрибутика практически исчезла. Об этом агентству URA.RU сообщила туристка из Екатеринбурга, неоднократно посещавшая Турцию.
По словам путешественницы, главные изменения коснулись фасадов гостиниц. «В 2024 году украинский флаг можно было увидеть рядом с турецким, российским и флагами стран Европы почти на всех популярных курортах. Однако нынешним летом украинская символика встречается крайне редко. Особенно это заметно в таких популярных направлениях, как Сиде и Аланья», — уточнила туристка.
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU объяснил данную тенденцию тем, что турецкие отельеры стали больше ориентироваться на российских туристов. Этому способствовали и личные переговоры с мэром Аланьи Османом Тарыком Озчеликом, в ходе которых обсуждались вопросы создания более комфортных условий для россиян.
Мальцев подчеркнул, что российские туристы составляют значительную часть дохода турецких курортов. «Русские туристы — это те, кто приносят деньги и не доставляют забот. Это основа экономики многих курортных городов», — отметил он. По его мнению, гостиничный бизнес быстро отказывается от кратковременных политических тенденций, если они не подкреплены экономическими интересами.
По словам эксперта, усталость от политизированной повестки становится все более заметной. Бизнес стремится к тому, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно, а атмосфера на курортах была дружелюбной и спокойной. «Постепенно побеждает здравый смысл: бизнесу важно, чтобы туристы чувствовали себя комфортно и возвращались вновь», — резюмировал Мальцев.
