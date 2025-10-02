Губернатор отменил реформу власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заморозил поправки в Устав Екатеринбурга, меняющие конфигурацию власти в городе. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы города.
Как рассказывало агентство, поправки в Устав в июле инициировал мэр Алексей Орлов. Они предполагали появление у Орлова второго первого заместителя. Должность обещали одному из «простых» вице-мэров Рустаму Галямову, курирующему строительство и транспорт. В политтусовке поговаривают, что, повышая Галямова, Орлов хотел не только способствовать его бюрократическому повышению, но и в целом увеличить эффективность муниципального управления.
Истеблишмент также обсуждал версию, что Галямова могут готовить на пост градоначальника — ведь у Орлова в феврале 2026 года истекают полномочия (впрочем, они могут быть продлены еще на пять лет).
Проект поправок в Устав прошел через публичные слушания, и ожидалось, что в конце августа гордума на внеочередном заседании документ утвердит. Однако обсуждение сорвалось. Поняв, что кворум не набирается, Орлов отозвал инициативу — во избежание большого скандала. После выхода депутатов с летних каникул к теме уже не возвращались.
«Это результат консультаций Орлова с Паслером. Позиция губернатора такова: если Орлова не устраивает его действующий первый зам (Игорь Сутягин, — прим. ред.), надо с ним прощаться, а не вводить вторую ставку», — передал информированный собеседник URA.RU.
Первым вице-мэром Игорь Сутягин работает с момента избрания Орлова главой города в начале 2021 года. Он, как и Орлов, креатура бывшего в тот момент губернатором Евгения Куйвашева, которого Паслер сменил в марте.
