«Год пролетел на одном дыхании»: полпред Жога поделился впечатлениями от Урала

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога подвел итоги своей работы за год — со дня назначения (2 октября 2024 года) его на эту должность указом российского лидера Владимира Путина. За 365 дней Жога объехал весь округ, провел порядка 200 совещаний. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Год пролетел на одном дыхании. Безмерно благодарен Владимиру Владимировичу Путину за возможность работать на Урале. Здесь я свой, и это мой дом. За эти 365 дней я не раз бывал в каждом регионе УрФО: приезжал на заводы и инновационные производства, в больницы и школы, посещал спортивные состязания и музеи, много общался с детьми и молодежью. Везде я чувствовал, какие невероятные люди живут на Урале и в Западной Сибири. Теплые, отзывчивые, настоящие, честные и трудолюбивые»,- подчеркнул Жога.
По его словам, за год на совещаниях поднимались вопросы патриотического воспитания детей, подготовки кадров, сбора урожая, ремонта школ, подачи тепла в жилые дома и соцобъекты, темы льгот для участников СВО, губернаторских выборов. Жога поблагодарил глав регионов за теплый прием и поддержку. Отметил, что с каждым был найден общий язык и с каждым он находится на постоянной связи. Это позволяет вместе решать текущие проблемы и реализовывать новые проекты.
Жога подчеркнул, что особое внимание он продолжает уделять участникам СВО, лично встречается с бойцами, узнает о проблемах, о нуждах. Добавив, что на Урале живут надежные люди, которые много делают и еще сделают для общей Победы: у станков в тылу и на передовой.
Указом президента Жога — бывший командир батальона «Спарта», герой ДНР — был назначен на должность полпреда 2 октября 2024 года. Произошло это после отставки 24 сентября Владимира Якушева. Тот перешел на работу в Совет Федерации, где стал первым заместителем председателя, а также секретарем генсовета «Единой России». Перед уральскими губернаторами новый полпред предстал 4 октября. Встреча прошла в Екатеринбурге в резиденции на Добролюбова.
