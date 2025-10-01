01 октября 2025

Полярное сияние разлилось над Свердловской областью из-за магнитной бури. Фото

Природное явление зафиксировали в Ирбите и городе Березники соседнего Пермского края (архивное фото)
Природное явление зафиксировали в Ирбите и городе Березники соседнего Пермского края (архивное фото)

В небе над Свердловской областью третьи сутки подряд наблюдается полярное сияние. Всему виной магнитная буря, которая обрушилась на Землю. Кадры опубликованы в сообществе «STARVISOR. Патруль ночного неба» во «ВКонтакте».

«Третьи сутки геомагнитная активность позволяет наблюдать полярное сияние в средних широтах. На текущий момент его можно заметить как минимум до 57-й широты», — говорится в сообщении.

На данный момент мощность магнитной бури практически достигла уровня G2 (средняя). Исходя из прогноза, геомагнитные волнения продлятся до вечера 2 октября.

